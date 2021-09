Esordio amaro per la Pallacanestro 2.015 in Supercoppa: il derby se lo aggiudica Ravenna

L'Unieuro debutta in Supercoppa con una sconfitta per 66-61 contro l'OraSì al PalaCosta di Ravenna. Dopo un match combattuto e a larghi tratti equilibrato, nel finale i biancorossi, privi di Hayes, devono arrendersi e rimandare l'appuntamento con la prima vittoria ufficiale. Pullazi (14) e Bruttini (13) i migliori nel tabellino degli ospiti, ma il man of the match è Cinciarini (20, top scorer della gara). Pieffe che potrà riscattare la sconfitta mercoledì prossimo, quando all'Unieuro Arena farà visita Cento, reduce da una vittoria contro Ferrara per 75-68.

La partita

Parte bene Forlì coi canestri di Benvenuti e Carroll, ma l’OraSì non sta a guardare e si porta avanti con le triple di Tilghman e Cinciarini. 15-8 a 6’31” dopo il canestro di Simioni. Ravenna ha la mano calda dalla distanza e Giovannelli regala il massimo vantaggio (+8) ai giallorossi. Natali da 3 anche per Forlì, ma a chiudere il primo quarto 22-15 sono i due punti di Cinciarini. I canestri di Bruttini e Palumbo in avvio di secondo quarto anticipano il break di 6 dei padroni di casa. Gli ospiti non accusano il colpo e Bruttini realizza ben cinque punti consecutivi, che valgono il -2. Palumbo e ancora il numero 33 completano la rimonta e il sorpasso, che spingono Lotesoriere al timeout. A metà incontro, gli ospiti conducono 29-32.

Cinciarini trova due triple intervallate dal canestro di Pullazi, l’OraSì torna avanti e sul 42-37 Dell’Agnello deve fermare il gioco. Si gioca punto si punto, poi i giallorossi infilano un bel parziale di 7-3 che vale il +7 e il timeout ospite. La bomba di Pullazi e Carroll riportano i biancorossi in carreggiata, ma i liberi di Tilghman e il canestro di Gazzotti tengono le due squadre distanziate di 6 punti. Forlì però non ci sta e cerca piano piano di risalire la china, la tripla di Giachetti vale il -1 a 16'' dalla fine. Bolpin manda Cinciarini in lunetta, che è impeccabile e ipoteca la vittoria dell'OraSì, sul 64-61. Carroll deve provare la tripla ma manca il bersaglio grosso. Bruttini manda in lunetta ancora Cinciarini, che fa nuovamente 2/2 e chiude l'incontro 66-61.