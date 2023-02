"Rod Superstar" diventa Leggenda: "Era il 1978, nessuno aveva visto a Forlì un giocatore così forte"

Sarà una domenica speciale al Palafiera, perchè prima del match contro Ferrara la Pallacanestro Forlì 2.015 riconoscerà a Rod Griffin il titolo di "Leggenda". E il presidente Giancarlo Nicosanti racconta un aneddoto sul suo legame con “Rod Superstar”. Una sera del 1978, Rod Griffin arrivò a Forlì e, all’improvviso, tutto cambiò - esordisce -: ricordo ancora che io e alcuni amici eravamo al bar e decidemmo di andare all’allenamento della squadra per vederlo dal vivo. Lì scattò in me qualcosa di diverso, una passione vera e propria verso la pallacanestro. Nessuno di noi aveva mai visto a Forlì un giocatore così forte".

Poi le cose si sono evolute: "“Al di là di quella sera, Rod nella sua carriera ha dimostrato di essere un talento, un giocatore spettacolare che ha segnato la storia del basket forlivese. Dobbiamo essere contenti ed orgogliosi, perché abbiamo avuto la fortuna di vederlo con la maglia della squadra della nostra cttà. Personalmente, devo ringraziarlo perché la passione per il basket che ha contraddistinto la mia vita, ha avuto in lui quella scintilla che ha scatenato tutto".

"So l'importanza, quanto sia voluto bene e cosa rappresenti Rod per la tifoseria forlivese - le parole di coach Antimo Martino nella conferenza stampa della vigilia del match contro Ferrara -. Sono molto felice per questa iniziativa e credo che ogni società debba sempre tenere vivi i ricordi piacevoli. Griffin nel palcoscenico forlivese rappresenta qualcosa di bello ed è giusto riconoscerlo con un'iniziativa ufficiale". In occasione della domenica di festa "Yoga", top partner biancorosso e matchsponsor della sfida, riserverà tante sorprese per i tifosi presenti.