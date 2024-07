Ronca City Playground: venerdì sera il gran finale

È giunto il momento dei verdetti finali per Il torneo “Ronca City Playground 2024”. Tutto è pronto per la serata conclusiva che si terrà venerdì 19 Luglio, dove si prevede il tutto esaurito al Polisportivo di Roncadello.



L’edizione 2024 si conferma una delle migliori di sempre con più di centocinquanta atleti iscritti trenta squadre senior e più di trenta partner commerciali.



La lunga serata inizierà con il torneo Under 18 grazie al quale anche i giovanissimi forlivesi potranno crescere calcando un palcoscenico importante come quello di Roncadello. Ben otto squadre di ragazzi si sfideranno per l’ambito primo posto con la finale prevista alle ore 20.15 circa. Anche quest’anno gli organizzatori hanno voluto riservare un posto di rilievo ai giovani appassionati di pallacanestro organizzando un apposito torneo esclusivamente dedicato a loro.



A seguire entreranno nel vivo i playoff del torneo senior dove i sedici migliori teams verranno chiamati a fronteggiarsi sino ad arrivare alla finalissima.



Contestualmente verrà disputata anche la finale della gara del tiro da tre punti che vedrà fronteggiarsi i migliori tiratori di tutto il torneo con in palio 2 settimane di prova gratuita di una bellissima Volvo XC30 e tanti altri premi.

A partire dalle 21 il giornalista forlivese Enrico Pasini, porterà a Roncadello il “Panorama Basket Lounge”. Fra gli altri interverranno Riccardo Pinza quale socio della Fondazione “Pallacanestro Forlì 2.015” e presidente dell’attività giovanile, Federico Zampini ex guardia della Pallacanestro Forlì 2.015, Kevin Bravi neoassessore allo sport per il Comune di Forlì, Giampaolo Di Lorenzo noto allenatore di fama nazionale e direttore tecnico di “Aics Basket Forlì”, Marco Carraretto famoso cestista ed ex giocatore della nazionale e tanti altri.



Grandissimo rilievo avrà anche quest’anno l’evento organizzato in collaborazione con “Wheelchair Basket Forlì”, la squadra di basket in carrozzina. Verrà presentato il loro progetto già noto ai più e sarà possibile partecipare anche ad una dimostrazione sul campo. In accordo con l’organizzazione, una parte del ricavato del torneo sarà devoluta proprio ai ragazzi di “Wheelchair Basket Forlì” al fine di aiutarli a portare avanti lo splendido lavoro di promozione e diffusione del basket in carrozzina.



Il torneo si concluderà con le premiazioni , musica, bevande ghiacciate e buon cibo.