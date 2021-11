Energica in difesa, l'Unieuro all'esame San Severo: "Serviranno 40 minuti tutti aggressivi"

Dare continuità alla vittoria di domenica scorsa contro Cento. La Pallacanestro Forlì 2.015 sarà di scena sull'ostico campo di San Severo. Coach Sandro Dell'Agnello affronterà una squadra giovane, ma con tanta voglia di fare emergere le proprie qualità: i gialloneri guidati da coach Luca Bechi arrivano dalla sconfitta sul campo di Ferrara, ed hanno quattro punti in classifica, frutto delle vittorie maturate contro la Stella Azzurra Roma e sul campo di Fabriano. In palestra i biancorossi hanno lavorato per sistemare le cose che sono andate meno bene e confermare quanto di buono si è visto al Palafiera nel derby emiliano-romagnolo vinto al termine di un match tra alti e bassi.

Su cosa dovrà stare particolarmente attenta l'Unieuro lo mette in chiaro l'assistente allenatore di coach Dell'Agnello, Paolo Ruggeri: "San Severo mette grande energia in fase difensiva, mentre in attacco, oltre al dinamismo di squadra, può contare su punti di riferimento ben precisi. Dovremo affrontare la gara con grande concentrazione e rispettare il nostro piano partita, cercando di contenere le palle perse e vincendo la lotta a rimbalzo: in settimana abbiamo lavorato bene e vogliamo dare continuità alla vittoria nel derby contro Cento".

Il quintetto vede Keron Deshields, play americano, ma esperto dei campionati europei, particolarmente efficace in difesa, mentre Ty Sabin, è tra i più profilici del campionato, con una media di 18.4 punti a partita. Matteo Piccoli e Michele Serpilli garantiscono esperienza, energia ed imprevedibilità. Il pivot Samuele Moretti è il collante per entrambi i reparti, mentre dalla panchina occhio a Lorenzo Tortu, che viaggia con un 41% da due è il 100% dalla lunetta (13 liberi su 13). Come accennato da Ruggeri, San Severo ha dalla sua l'energia in fase difensiva e i 9.5 recuperi a partita sono la prova del 9. Ma occhio all'attacco, con il 36% da tre.

"Affrontiamo una squadra giovane e agguerrita, che gioca con tanta intensità su un campo sicuramente molto caldo - ribadisce Lorenzo Benevenuto -. Il nostro obiettivo dovrà essere quello di mettere fisicità e aggressività fin dall’inizio della gara, e mantenerla per tutti i 40 minuti, rispettando le nostre regole".