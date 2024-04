Seconda vittoria consecutiva nella Poule Nazionale per l'Under 17 Eccellenza biancorossa che, dopo aver vinto a Genova, espugna anche il campo di Varese. Unieuro Forlì ancora in lizza per un posto agli spareggi per l'accesso alle Finali Nazionali. Non coglie invece il referto rosa l'Under 15 in casa contro Modena.

Under 17 Eccellenza

Pall.Varese - Unieuro Forlì 67 - 94 (13 - 24, 36 - 40, 54 - 68)

Tabellino: Georgescu, Ercolani 21, Casali 7, Bonomi 24, Della Chiesa 5, Mantovani , Giudici, Berluti 16, Bassi , Pedrotti 15, Cangini, Mustapha 6. All. Gandolfi. Ass. Demita, Pillastrini, Abbondanza

Classifica Girone H - 9^ Giornata

Reyer Venezia 16, , Unieuro Forlì 10, College Basket Borgomanero 10, Pall. Varese 10, Basket 1958 Mestre 8, PGS Auxilium Genova 0.

Under 15 Eccellenza

Unieuro Forlì - Modena Basket 54 - 60 (12-16; 29-33; 45-43)

Tabellino: Castagnoli 2, Grandini 12, Gimelli 3, Pasini 2, Sirri 9, Russo 11, Gondoni D, Gondoni J, Dall’Agata, Capacci, Bacchilega 7, Clabacchi 8.

All: Grison. Ass: Mazzotti, Abbondanza

Classifica alla 13^ Giornata di ritorno

Insegnare Bk Rimini 50, BSL San Lazzaro 46, Pall. Reggiana 42, Virtus Bologna 40, S.G. Fortitudo 36, Unieuro Forlì 34, Vis 2008 Ferrara 22, Raggisolaris Academy Faenza 22, Fulgor Fidenza 16, Modena Basket 16, Benedetto 1964 Cento 14, Pol. G.Masi Casalecchio 12, International Imola 8, Fortitudo103 Academy 6.