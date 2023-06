Semifinali playoff, il Palafiera trascina l’Unieuro: è 1-0 contro Udine

L’Unieuro Forlì, trascinata dai 3.515 spettatori del Palafiera, batte l’Old WIld West Udine col punteggio 72-70 al termine di un match equilibrato e si porta 1-0. La prima sfida delle semifinali non ha visto un padrone assoluto nell’arco dei 40 minuti: il massimo allungo è stato dei biancorossi con 9 punti, ma la squadra di coach Carlo Finetti ha sempre avuto la capacità di rimettersi in scia, trascinata da un super Isaiah Briscoe, autore di ben 21 punti. L’Unieuro ha tirato col 38,6%, percentuale macchiata dal 2 su 22 dall’arco. Ma è prevalsa sotto le plance a rimbalzo, 50 a 39. Mvp dei biancorossi è stato Lorenzo Benvenuti, 14 punti e 6 rimbalzi per un 17 di valutazione. Buono il ritorno in campo di Vincent Sanford, 13 punti. In doppia cifra anche Nathan Adrian con 15 punti e 10 rimbalzi e Fabio Valentini con 10 punti.

L’inizio di match è equilibrato, giocato punto a punto fino al 10 pari. Poi sono i bianconeri a mettere il naso avanti, chiudendo 15-19, con Terry autore di 9 punti, mentre l’Unieuro paga la scarsa precisione dall’arco, con nessuno dei sette tentativi a segno. Nel secondo periodo un parziale di 11-3 vale il 26-22, con tanto di tripla di Valentini. Due schiacciate di fila firmate Gazzotti e Adrian lanciano l’Unieuro sul 30-24, con Finetti a chiamare timeout. Cinque consecutivi di Briscoe rimettono subito in scia l’Apu. Dopo due liberi di Penna, la bomba di Briscoe vale il 32 pari. Si va avanti punto a punto, con il primo tempo a chiudersi 37-35. Dopo l’intervallo lungo il duo americano Adrian-Sanford segna il +8 (43-35). Dopo la tripla di Briscoe del 45-40, l’Unieuro allunga con un parziale di 6-2, con il nuovo massimo vantaggio di 9 punti (51-42). Gap che gli ospiti chiudono subito con un parziale di 9-0, interrotto dalla tripla di Adrian. Sei punti di fila di Benvenuti valgono il nuovo +9 (60-51). E’ la tripla di Gaspardo a chiudere il periodo sul 60-54. Benvenuti continua ad essere on fire anche ad inizio dell’ultimo periodo, ma Udine torna a -4 con il libero di Briscoe e la bomba di Monaldi. Il vantaggio torna sul +7 con una sequenza di liberi (71-64), con Martino a chiamare timeout dopo il canestro di Esposito. L’Unieuro non segna più e Briscoe a 1’05 segna la tripla del -1. A 10 secondi dalla fine Pollone è chirurgico dalla lunetta (2/2, fallo di Briscoe) e Udine non riesce a segnare nell’ultimo possesso.