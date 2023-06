Serataccia da tre per l'Unieuro, ma è Udine è piegata. Coach Martino: "50 rimbalzi? E' anche questione di cuore e non mi sorprende"

Quella tra l'Unieuro Forlì 2.015 e l'Old Wild West Udine è stata una sfida particolarmente intesa. Che i biancorossi hanno fatto loro dopo un finale al cardiopalma. "La soddisfazione è doppia, per il contesto nel quale abbiamo vissuto - ha esordito coach Antimo Martino in conferenza -. E speravo che i ragazzi disputassero una partita di questo tipo". La sfida, prosegue il coach, "non è stata bellissima, ma di positivo c'è come dobbiamo giocare questa serie, cercando il più possibile di competere e limitare la fisicità di Udine".

Spiccano nel successo dei biancorossi i 50 rimbalzi: "Abbiamo vinto una partita dove abbiamo tirato dall'arco 9%, che è una percentuale che non ci appartiene, e sono sicuro che possiamo fare meglio, anche nelle scelte. In difesa siamo stati solidi, considerando che Udine ha nel talento individuale giocatori in grado di far canestro nonostante buone difese e ne eravamo consapevoli. Non ci siamo risparmiati, abbiamo concluso il match commettendo 10 falli in più rispetto ai nostri avversari e questo significa che nessuno si è tirato indietro. Questa è una serie che va vinta curando l'aspetto difensivo".

Domenica c'è già Gara 2: "Sarà una sfida ripetere una buona prestazione difensiva, ma non ho dubbi che daremo tutto, perchè questa squadra lo ha già dimostrato. Un rimbalzo non è solo questione di centimetri, ma anche di desiderio, voglia e cuore. E non mi sorprende più". Buono il ritorno in campo di Vincent Sanford, 13 punti in totale, in campo per oltre 17 minuti: "E' stato bravo, non volevamo rispettare una tabella di marcia che siamo dati con lo staff medico e il preparatore - afferma Martino -. Probabilmente non è entrato fin da subito nel ritmo partita, ma la priorità era inserirlo gradualmente. La fiammata nel terzo quarto ha fatto la differenza e nei minuti finale la sua esperienza in campo è stata molto importante".