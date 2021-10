Unieuro Forlì, sconfitta esterna a Verona

Squadra in casa

Squadra in casa Scaligera Basket Verona

Sconfitta per la Unieuro Forlì sul parquet della Tezenis Verona. Gli uomini di coach Dall'Agnello vanno sotto nel primo quarto senza mai riuscire a riprendere in mano le redini della gara, rimediando così la seconda sconfitta consecutiva in campionato.

Verona-Forlì, la gara

Dell’Agnello parte con Palumbo, Hayes, Carroll JR, Pullazi e Benvenuti e, dopo la tripla iniziale di Carroll JR, la partita è tirata e “punto a punto” fin da subito. Quando Verona prova un primo allungo (16-9), l’Unieuro reagisce con Hayes e l’arresto e tiro di Bolpin: 16-13. Anderson segna tre triple consecutive ed il primo quarto si chiude con i liberi di Bruttini, 28-21.

Il secondo periodo, è quello più complicato per i biancorossi che faticano a trovare la via del canestro, mentre i padroni di casa allungano fino al 50-30 dell’intervallo.

Il secondo tempo si apre con la tripla da metà campo di Hayes, e con la difesa biancorossa che concede solo 4 punti in 8 minuti agli avversari. In attacco, i canestri di Natali, Giachetti e Bolpin portano a ridurre lo svantaggio, ma il finale di periodo è ancora a favore della Tezenis, 62-44.

Nel quarto periodo, dopo i canestri di Hayes, i padroni di casa mantengono il margine di vantaggio, portandoselo dietro fino al 79-60 che chiude la partita (pallacanestroforli2015.it).

Verona-Forlì, il tabellino

TEZENIS VERONA – UNIEURO FORLÌ 79-60 (28-21; 50-30; 62-44)

Tezenis Verona: Beghini, Abdah, Johnson 12, Candussi 10, Nonkovic, Rosselli 5, Pini 8, Anderson 23, Penna 8, Udom 2, Grant 11. All.: Ramagli.

Unieuro Forlì: Giachetti 2, Natali 12, Palumbo 2, Bolpin 8, Hayes 13, Bandini, Benvenuti 7, Carroll JR 10, Bruttini 4, Pullazi 2. All: Dell’Agnello.

Foto pallacanestroforli2015.it