Settimana di fuoco per il Csi romagnolo di pallacanestro: si decide il vincitore del campionato

Settimana di fuoco per il Csi romagnolo di pallacanestro, che si appresta ad eleggere il vincitore della competizione. Appuntamento a mercoledì alle 20.30 al PalaColombarone di Bertinoro, dove avranno luogo i primi due match delle Final Four, vedendo affrontarsi i Ghostbaskers Forlì ed Electric Eels Cervia, seguiti alle 21.45 dalla sfida fra Ghetto Ponente Cesenatico e Livio Neri Cesena. La giovane compagine forlivese – i “Ghost”, energico gruppo di post-Millenials costituitosi dopo gli infausti mesi di lockdown – ha ribaltato i pronostici e l’andata dei quarti di finale, persa di 9, imponendosi a suon di triple su Volta Imola, sospinta dal calore del numeroso ed affezionatissimo pubblico a cui desidera regalare un altro trofeo dopo la vittoria della Coppa Romagna 2022/23. I risultati nei match di mercoledì sera stabiliranno le due squadre che a soli due giorni di distanza, venerdì, si affronteranno sempre al PalaColombarone di Bertinoro, alle 21, per decretare la squadra vincitrice del Csi romagnolo 2023/2024.