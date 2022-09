Si avvicina il campionato: derby d’allenamento tra Gaetano Scirea e Baskers

Pur in gara non ufficiale ritorna in scena il derby dopo sedici mesi dall’ultima sfida in campionato di C Silver, con ben cinque ex che si sono disimpegnati sul rettangolo di gioco. Ancora priva di capitan Donati e con Farabegoli appiedato da una forte contusione al capo, coach Agnoletti opta per quintetto da corsa che impongono un buon ritmo alle sorti del match, con l’under Ruscelli sugli scudi. A soli dieci giorni dal debutto casalingo in campionato con Ferrara, il quintetto artusiano completerà il rodaggio d’avvicinamento riaffrontando gli Angels Santarcangelo già sabato alle ore 18 (PalaVending, Forlimpopoli) con ingresso libero.

GAETANO SCIREA BERTINORO - BASKERS FORLIMPOPOLI 53-72 (PARZIALI: 16-24; 8-15; 13-22; 16-11)

G.SCIREA: Coralli, Benzoni 12, Monticelli 2, Zoboli 7, Sovera 10, Bellini 3, BaieUa, Palazzi, Torelli 14, Bassi 5. All.: Rustignoli

BASKERS: Benedetti 8, Brighi 1, Lazzari 3, Naldini, Agatensi 12, Garavini n.e., Rossi 16, Chiari 8, Biandolino 8, Mat. Ravaioli, Gorini 8, Ruscelli 8. All.: AgnoleZ

Arbitro: F.Fabbri di Forlì

NOTE: punteggio azzerato ad ogni quarto.