Unieuro 2.015, Donovan Jackson si allontana sempre di più. Primo allenamento per Raivio

"Ho l'impressione che farà fatica a superare gli esami medici. E mi dispiace, perchè è stato un corteggiamento iniziato un anno fa". Donovan Jackson si allontana sempre di più da Forlì. A farlo intendere è il presidente della Pallacanestro Forlì 2.015 Giancarlo Nicosanti in occasione della conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti della stagione 2022-2023. Il giocatore americano, annunciato in biancorosso il 21 agosto scorso, ha infatti subìto un infortunio ad un ginocchio durante una partita del campionato messicano, e lo staff medico della società è impegnato in questi giorni a valutare i referti ricevuti dall'agenzia che lo rappresenta.

"Volevamo portarlo a Forlì perchè riteniamo sia un prospetto interessante e giovane e ci sarebbe stato benissimo nella nostra squadra - continua Nicosanti -. Ma i contratti di tutti i giocatori vanno valutati dal momento in cui vengono superati gli esami medici". Ma per una porta chiusa si spalanca un portone. "Se Jackson non sarà un nostro giocatore ce ne sarà un altro che sarà più forte", mette il punto esclamativo il presidente.

Nel frattempo a disposizione di coach Antimo Martino ci sarà la guardia Nikolas Thomas Raivio: "Ha giocato tanti anni in serie A ed in Europa, è un giocatore prezioso che aveva l'esigenza di mettersi in mostra ed ha optato per Forlì per tenersi allenato - spiega Nicosanti -. Avevamo una necessità di tener alto il ritmo degli allenamenti, senza spostare gli equilibri della squadra. Ci darà una mano come noi la daremo a lui. E' un giocatore bravissimo ed un'ottima persona dal punto di vista umano".