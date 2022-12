L'Unieuro si regala un dolce Natale: basta un magistrale primo tempo per espugnare Mantova

Un'ottima prestazione in attacco nel primo tempo, con ben 50 punti in 20 minuti di gioco. Ingranaggi perfetti in difesa. Forlì si prende il totale controllo del "Grana Padano Arena" di Mantova ed inizia il girone di ritorno con una convincente vittoria, la sesta consecutiva, battendo la Staff col punteggio di 74-82 (17-20, 21-30, 16-16 e 20-16). Cinciarini e compagni lasciano illudere i padroni di casa per 6 minuti (15-10), poi iniziano ad mettere il proprio timbro sul match, imponendo nel secondo quarto un forcing che risulterà decisivo nell'economia del match. Perchè ad inizio dell'ultimo quarto Forlì sente il fiato sul collo di Mantova, che accorcia sul -4, prima di tornare a far pesare le sue qualità offensive e mettere in ghiaccio i due punti. Ben quattro i giocatori in doppia cifra: Adrian 14, Cinciarini e Benvenuti 13 e Pollone 10. Un bel modo per festeggiare il Natale in attesa del derby del 4 gennaio contro Rimini, dove si attende un'altra bellissima cornice di pubblico dopo l'epica serata di domenica contro la Fortitudo Bologna.

La partita

Martino parte con Sanford, Pollone, Adrian, Valentini e Gazzotti. E' un inizio all'insegna dell'equilibrio, poi Mantova accelera e la schiacciata di Morgillo vale il 15-10 (parziale di 7-1). L'Unieuro si scuote, trova più continuità con il canestro e con un 8 punti di fila mette il naso avanti (tripla di Cincia del 15-18 al minuto 7.32). Il periodo si chiude con l'appoggio di Benvenuti del 20-17. Forlì schiaffeggia la retina anche in apertura del secondo quarto e la bomba di Pollone vale il +8 (17-25). Coach Zanco richiama i suoi in panchina, Mantova esce bene dal time out e con una tripla di Veronesi e due punti di Miles interrompe un lungo digiuno per il 22-25. Ma è solo una parentesi, perchè negli uno contro uno Penna è una spina sul fianco degli Staff e Benvenuti è una garanzia: il tassametro di Forlì corre sul +16 (25-41). Vantaggio che viene allungato con la tripla di Valentini del 33-50 a 1.05 dalla fine. Il quarto si chiude con una palla persa di Cinciarini ed una penetrazione di Veronesi, con libero supplementare: si va al riposo sul 38-50.

La Staff parte più aggressiva ad inizio del terzo periodo e Miles porta i suoi sul -9. Forlì si carica subito di 4 falli, poi stringe le maglie difensive e manda in confusione i padroni di casa. Adrian fa il resto e con 8 punti consecutivi porta i suoi sul 42-58. Col ciuffo dall'arco di Radonjic gli ospiti toccano +17, prima di un parziale di 5-0 dei padroni di casa e la tripla di Cortese del 49-61. Mantova intensifica la sua difesa, Forlì fatica a trovare la via del canestro prima della bomba di Cinciarini del 51-64. L'ultimo possesso, dopo la tripla di Calzavara, è biancorosso: Benvenuti si gira sul perno e mette sulla retina il difficile canestro del +12. Ad inizio dell'ultimo quarto Miles e Ross portano sotto la doppia cifra lo svantaggio con due triple di fila che valgono il 60-66. Mantova è dura a morire in questa gara e Miles addirittura porta i suoi sul -4 con due liberi di fila. Forlì ci mette poco a ristabilire le distanze, con due triple firmate Cinciarini e Valentini ed un difficile canestro di Adrian che vale il +12. Gap difficile da colmare per la compagine lombarda che viene mantenuto a 3'46 con un appoggio di Pollone. La Staff ci prova comunque a non perdere la scia della capolista, ma non è sufficiente: finisce 74-82.