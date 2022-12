L'Unieuro inizia il girone di ritorno da Mantova: "Vogliamo portare a casa la vittoria"

E' già tempo di girone di ritorno per il campionato A2 di basket. Dopo il filotto di cinque vittorie consecutive, l'ultima delle quali maturata al Palafiera contro la Fortitudo Bologna, la Pallacanestro Forlì 2.015 inizierà la seconda parte del campionato da Mantova, incrociando la Staff dell'ex Giorgio Valli. "Giochiamo un turno infrasettimanale che arriva dopo due partite dove abbiamo raccolto tanto, ed abbiamo l’obiettivo di provare a chiudere questo cerchio prima della pausa di Natale - esordisce coach Antimo Martino -. Abbiamo le possibilità di portare a casa la vittoria, ma sarà necessaria una prestazione importante contro una squadra che ha giocatori talentuosi che possono mettere in difficoltà chiunque. Dovremo recuperare le energie nervose e dovremo essere bravi a resettare quanto di buono fatto nelle ultime due vittorie contro Udine e Fortitudo".

Dieci punti in classifica, la Staff Mantova si presenta a questa gara con 4 sconfitte nelle ultime 5 partite (l’ultima maturata domenica scorsa contro Ferrara). Gli Stings vanno meglio in casa piuttosto che in trasferta: 3 vinte alla Grana Padano Arena, a fronte di due sconfitte; mentre sono 2 i successi esterni, arrivati contro Ravenna e Nardò. Il miglior marcatore biancorosso è Anthony Miles (18.2 punti a partita), che tira con il 41% da tre e regala 2.2 assist ai compagni. Laquinton Ross cattura 9 rimbalzi e segna 12.2 punti a gara, e in doppia cifra va anche Giovanni Veronesi (10.8 di media). Guardando le cifre di squadra, gli Stings sono la miglior squadra del campionato per percentuali ai liberi (81%), mentre sono la peggiore per precisione da due punti (46%) e per assist distribuiti.