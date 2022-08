Basket, ecco l'universo della Pallacanestro Forlì 2.015: l'organigramma nel dettaglio

Accanto alla squadra che scende in campo e che ogni domenica cercherà di onorare i colori biancorossi, c’è un vero e proprio mondo, fatto dalle persone che compongono lo staff della Società e l’organigramma della Pallacanestro 2.015. Partendo dal managment, con Renato Pasquali che rivestirà il ruolo di General Manager, mentre Andrea Bertini è confermato nel ruolo di Club Manager e Tobia Collina avrà il ruolo di Team Manager e Scout.

Passando allo staff tecnico, Antimo Martino è il responsabile dell’area tecnica-sportiva e, per le questioni che riguardano il campo, sarà supportato dal lavoro degli assistenti allenatori Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri. Lo staff è completato dal preparatore atletico Carlo Marani, nuovo arrivato nella Pallacanestro 2.015. Mentre Gabriele Nowak, giunto all’ottavo anno in biancorosso, sarà ancora il punto di riferimento per i giocatori nelle vesti di “responsabile logistico”.

Il responsabile dell’area medica sarà ancora il dottor Giorgio Ercolani, primario del reparto di Chirurgia Generale e Terapie Oncologiche Avanzate dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, al cui fianco lavoreranno nelle vesti di ortopedico il dottor Mirco Lo Presti, ed il fisioterapista Giacomo Calbi, supportato dall’aiuto fisioterapista Riccardo Pini e dell’osteopata Roberto Belli.

Il responsabile marketing è Andrea Balestri, e al suo fianco lavoreranno Benedetta Ancarani ed Elisa Chiabotto, tramite la concessionaria pubblicitaria esclusiva “Balestri e Balestri”. Giacomo Bianchi è responsabile comunicazione e addetto stampa, supportato dall’operato del fotografo Massimo Nazzaro e del videomaker Lorenzo Fantini.

Tutte le attività di segreteria saranno gestite da Manuela Ravaioli e Roberto Raffoni. Durante le gare ufficiali che verranno disputate, Francesco Bombardi sarà ancora il nostro speaker e Fabio Bandini l’addetto agli arbitri. In merito all’attività giovanile, Lorenzo Gandolfi è il responsabile del settore giovanile e Lorenzo Grison il responsabile della foresteria, nonché assistente allenatore durante gli allenamenti della Serie A.