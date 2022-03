Montagne russe contro la Stella Azzurra: ma alla fine Forlì porta a casa una vittoria pesantissima

Squadra in casa

Squadra in casa Stella Azzurra Roma

L'Unieuro torna da Frosinone con due punti fondamentali in tasca. Nel recupero della 16esima di campionato, la squadra di coach Sandro Dell'Agnello porta a casa la vittoria - la quarta di fila - contro la Stella Azzurra Roma al termine di un match caratterizzato da alti e bassi. I biancorossi vincono due quarti, il primo a larghi tratti dominato; poi riescono a dilapitare 12 punti di vantaggio, trovando nelle fasi conclusive degli ultimi 10 minuti i canestri che valgono i 24 punti in classifica a tre giornate dalla fine della regulars season. Domenica al Palafiera arriva l'Eurobasket Roma, poi trasferta contro Nardò e ultima in casa contro Ravenna.

La partita

Dell'Agnello parte con Rush, Benvenuti, Lucas, Pullazi e Bolpin. L'impatto al match dei biancorossi è devastante. Segnano anche dal cortile di casa ed in un amen sono già avanti di 9 punti (8-17), capitalizzati grazie anche ad un'efficace difesa, con quattro palle recuperate, costringendo gli avversari all'errore. Poi l'Unieuro non trova con la facilità vista nei minuti iniziali il canestro e la Stella Azzurra si rifà sotto con Marcius, portando i padroni di casa sul -4. Gli ultimi due punti del quarto sono di Benvenuti, per il +6 Forlì (16-22).

Dopo quarantuno secondi del secondo quarto Forlì fissa il primo massimo vantaggio, +11, con una tripla di Giachetti e il solito Bruttini dal pitturato. La Stella Azzurra replica con un parziale di 6-0 targato Raspino, ma l'Unieuro impiega pochi minuti ad allungare sul +12, grazie anche alle triple di Bolpin e Natali. Sul 28-40 c'è però la reazione dei capitolini, che capitalizzano al meglio le palle perse dai romagnoli, per presentarsi così all'intervallo lungo con sei punti da recuperare (34-40).

Dagli spogliatoi esce una Stella Azzurra particolarmente carica. L'Unieuro sbaglia, Nikolic e Dambrauskas no che completano l'aggancio. Il blackout dei biancorossi continua anche dopo il timeout di Dell'Agnello, con la squadra di D'Arcangeli che realizza un parziale di 10-0 per il 44-40. Forlì finalmente si scuote e replica all'offensiva nerazzurra infilando 12 punti contro i due dei capitolini, ristabilendo il gap di 6 punti. Il terzo quarto si chiude con una tripla di Barbante che vale il 51-54.

Innocenti, con tanto di schiacciata, ed un 1 su 2 dalla lunetta di Visintin segnano il nuovo pari della Stella Azzurra, ma l'Unieuro risponde con un parziale di 7-0 con tanto di tripla di Giachetti. Ma la partita è più incerta che mai, le due squadre vanno a braccetto fino al +5 con tripla di Lucas che nei momenti chiave risponde sempre presente. A 1'25 dalla fine è una bomba di Nikolic a tenere viva la Stella. L'ultimo giro di lancette è da cardiopalma: Rush forza da tre e sbaglia, Nikolic perde palla e Rush riscatta l'errore precedente fissando il +4 a dodici secondi dalla fine. D'Arcangeli chiama il timeout per costruire la tripla del -1, ma Nikolic sbaglia. Marcius poi fa fallo su Bolpin: dalla lunetta è 2/2, per il definitivo 68-74.