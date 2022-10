"Tutti a Rimini": spuntano striscioni in Tangenziale e al Palafiera, è febbre da derby

Sui cavalcavia della Tangenziale. Su quello ferroviario di via Monte San Michele. Accanto al cantiere di Piazzale della Vittoria. All'ingresso del Palafiera. Sono diversi gli striscioni affissi con la scritta a caratteri cubitali "Tutti a Rimini". La firma è della Curva Nord Forlì, che ha così lanciato il countdown al derby di domenica prossima contro i cugini rivieraschi al PalaFlaminio (palla a due alle 17).

La Curva Nord Forlì è tra le novità del tifo biancorosso della nuova stagione, la cui nascita è datata agli inizi di lunedì: "Sentiamo l'esigenza di portare avanti quella passione e quell'attaccamento che ha sempre contraddistinto la nostra piazza nel panorama cestistico italiano", si era presentata la tifoseria su Facebook, con l'obiettivo di "riportare a Forlì l'entusiasmo di vivere le emozione di una partita dentro il nostro amato Palafiera. Difendere quei colori e quella maglia che ogni bambino forlivese sogna di indossare. Con l'orgoglio e la fierezza di chi Forlì ce l'ha nel cuore".

E per domenica è lecito attendersi un esodo da Forlì. Da giovedì a sabato sarà possibile acquistare i biglietti, esclusivamente nella sede della Pallacanestro Forlì 2.015 in viale Corridoni 10, dalle 8.30 alle 12.30. Un'importante avvertenza: i tagliandi non sono acquistabili nè online nè tantomeno domenica al PalaFlaminio. A disposizione della tifoseria mercuriale due tipologie di biglietto: tribuna numerata al costo di 30 euro e gradinata non numerata al prezzo di 15 euro (ridotto per la fascia d'età 6-13 anni al costo di 8 euro). Per qualsiasi informazione, è possibile contattare la segreteria al numero 0543/1753333 oppure scrivere una mail all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it.

Nella foto gli striscioni della Curva Nord Forlì