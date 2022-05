Succede solo a Forlì, oltre mille spettatori per una partita di basket giovanile: "Un'emozione incredibile"

Emozione. Pura. Chiamiamolo "fenomeno Forlì", perchè non c'è altra piazza, come quella biancorossa, che richiama mille spettatori per una partita di Under 19 Eccellenza. Non succede neanche nei campionati di serie superiori. Sabato pomeriggio il "Villa Romiti" è stato oltre le aspettative preso d'assalto per assistere allo spareggio tra i ragazzi di coach Grison e Treviso per strappare il pass per le "Finali Nazionali" di categoria a Ragusa. I trevigiani, che qualche settimana fa hanno giocato la finale di “Next Gen Cup”, hanno vinto la battaglia sul campo col punteggio di 82 a 74 al termine di un incontro intenso, ma a trionfare sabato è stata soprattutto la passione per la palla a spicchi.

Con ancora negli occhi le immagini di quello che è stato vissuto sabato sera al Villa Romiti, Riccardo Pinza, presidente dell’attività giovanile, si sofferma, con orgoglio, su alcuni temi importanti e legati ai giovani biancorossi. "È stata un’emozione incredibile, un grande orgoglio e, per certi versi, anche un pomeriggio quasi commuovente. Era un pubblico per lo più di giovanissimi, che hanno dato entusiasmo".

Pinza ricorda che "lo scopo del settore giovanile è formare i giocatori del futuro, ma anche coinvolgere tanti ragazzi e giovani attorno al mondo della pallacanestro, con la speranza di rivederli tutti in occasione delle partite della Serie A. Con il percorso fatto dall’Under 19 Eccellenza, si mette in evidenza il primo frutto di un progetto che, seppur nato da pochi anni, ci sta dando diverse soddisfazioni".

Pinza tiene a puntualizzare che "questi ragazzi sono tutti forlivesi, eccetto i 2005 aggregati. Sono cresciuti con noi ed hanno raggiunto un traguardo fantastico e per certi versi anche inaspettato. Bravi loro, e bravi anche gli allenatori e tutte le figure che li hanno accompagnati in questo percorso, dando loro tanta consapevolezza e fiducia in se stessi". Un percorso, quello del settore giovanile, che vede la presenza di importanti sostenitori: "Come società cerchiamo di fare sempre del nostro meglio, ma il sostengo e l’aiuto dei nostri amici partner è fondamentale: e allora, dico grazie a chi ci ha accompagnato in questa stagione, con la speranza che in futuro la nostra famiglia si possa allargare ancora".