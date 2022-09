Supercoppa, attesa per il derby della Ravegnana: per Forlì una tribuna di 200 posti

Ormai è un appuntamento classico di fine estate. La prima sfida di Supercoppa anche quest'anno metterà faccia a faccia la Pieffe 2.015 contro l'OraSì Ravenna. E come nel 2021 il derby della Ravegnana si giocherà al PalaCosta, con palla a due sabato alle 20.30. Lo scorso anno furono i bizantini ad avere la meglio sui "cugini" mercuriali, al termine di un match equilibrato e non senza polemiche per un fischio arbitrale finale che ha cambiato l'inerzia della partita.

C'è tanta carne al fuoco in questa prima partita del “Girone Rosso” di Supercoppa, la sfida degli ex: da una parte, lato Forlì, coach Antimo Martino a Daniele Cinciarini e Giulio Gazzotti, mentre la panchina giallorossa può contare sugli ex forlivesi Danilo Petrovic e Bernardo Musso. Per la tifoseria biancorossa c'è un settore a loro riservato, denominata "Tribuna piccola Forlì", che potrà accogliere fino a 200 sostenitori. I biglietti sono già acquistabili da mercoledì attraverso il circuito “Vivaticket”, nei punti vendita autorizzati o accedendo al sito vivaticket.it.

I biglietti avranno un prezzo unico di 10 euro ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita (non sono acquistabili nella sede della Pallacanestro 2.015 e la biglietteria del PalaCosta rimarrà chiusa il giorno della partita). I biglietti si possono trovare all'edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A), a La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A), al Punto Snai di Forlimpopoli (Via Berlinguer, 5), alla Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56) e a Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli) Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a info@pallacanestroforli2015.it.