Supercoppa di A2, sarà un girone rosso di derby: con Forlì ci sono Ravenna, Rimini e Cento

La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noti gironi, calendario e formula di svolgimento della Supercoppa LNp Old Wild West 2022: siamo stati inseriti nel Girone Rosso con Basket Ravenna, Benedetto XIV Cento e Rbr Rimini. La prima giornata si giocherà l’11 settembre con gli incontri Basket Ravenna-Pallacanestro 2.015 Forlì e Benedetto XIV Cento-RBR Rimini. La seconda giornata (14 settembre) Rbr Rimini-Basket Ravenna e Pallacanestro 2.015 Forlì-Benedetto XIV Cento. Questa la terza giornata (18 settembre): Basket Ravenna-Benedetto XIV Cento e Pallacanestro 2.015 Forlì-Rbr Rimini. La Lega Nazionale Basket, fissando le date del calendario, specifica che le stesse vanno intese come “non oltre”: ciò significa che è data facoltà alle squadre, in accordo tra loro (ed entro il 2 settembre), di anticipare la data di svolgimento degli incontri.

La fase di qualificazione è strutturata su tre gare di sola andata. Le 7 vincenti dei gironi e la miglior seconda accedono ai quarti di finale, in gara unica che si giocherà mercoledì 21 settembre, sul campo della squadra con la miglior classifica. Con abbinamento Blu-Giallo, Verde-Rosso, Azzurro-Bianco, Arancione-miglior seconda.

Le 4 vincenti accedono alla Final Four (24-25/09/2022), con in palio la Supercoppa 2022. Le date di svolgimento della fase di qualificazione sono domenica 11, mercoledì 14, domenica 18 settembre.

Quarti di finale: mercoledì 21 settembre.

Final Four: sabato 24 e domenica 25 settembre.