Supercoppa, esordio con derby. Dell'Agnello: "Siamo in una fase di “lavori in corso”"

Conto alla rovescia per il primo impegno ufficiale dell’Unieuro, che in Supercoppa, come succede da tre anni a questa parte, esordirà contro l’OraSì Ravenna al PalaCosta, alle 18:30. "Come era in previsione, in queste settimane abbiamo caricato molto, ed abbiamo giocato tre amichevoli di spessore nelle quali nessuno si è mai risparmiato - esordisce coach Sandro Dell'Agnello -

Siamo in una fase di “lavori in corso”, come tutte le squadre, ma stiamo lavorando molto sui concetti base sia difensivi che offensivi. Sono soddisfatto perché vedo tanta disponibilità da tutti i giocatori, sia dai nuovi che da chi c’era lo scorso anno, e questo è un ottimo punto di partenza sul quale costruire la stagione"



INTERPRETAZIONE DELLA SUPERCOPPA - Dell'Agnello è chiaro: "Ci piacerebbe fare bella figura. Ora pensiamo alla partita contro Ravenna, nella quale faremo il possibile per vincere. Poi penseremo alle due gare in casa, ma vogliamo provare a raggiungere le “Final 8”. Non voglio considerare queste tre gare come amichevoli perché c’è un trofeo in palio, anche se sappiamo che, calendario alla mano, siamo solo a metà del precampionato".



GLI AVVERSARI: RAVENNA - Il coach descrive gli avversari: "Hanno mantenuto lo zoccolo duro degli italiani, ma hanno cambiato allenatore quindi probabilmente avranno un modo di giocare diverso. Siamo ancora all’inizio, però, quindi penso sia ancora presto per fare una fotografia esatta dei nostri avversari".