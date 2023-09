Supercoppa, sarà Verona la rivale dell'Unieuro. Martino: "In questa fase stiamo lavorando molto sulla mentalità"

Sarà la Tezenis Verona degli ex Lorenzo Penna e Giulio Gazzotti la rivale che l'Unieuro Forlì incrocerà nel cammino dei quarti di Supercoppa Lnp. La sfida si disputerà martedì prossima. La squadra di coach Alessandro Ramigli si è imposta contro Vigevano e Orzinuovi. Le altre sfide sono Sella Cento-Real Sebastiani Rieti, Pallacanestro Trieste-Trapani Shark e Reale Mutua Torino-Gruppo Mascio Treviglio. Le quattro vincenti si qualificheranno alla Final Four di Montecatini Terme (23-24 settembre).

Dopo il derby contro Rimini coach Antimo Martino ha sottolineato i "tanti spunti sul quale lavorare, molti positivi", dicendosi "contento della prestazione difensiva. Stiamo lavorando molto sulla mentalità che vogliamo avere quest'anno". Entrando nel dettaglio della partita, "è stata una di quelle classiche di questa fase, con i giocatori che non hanno la forza e l'energia per essere regolari l'arco dei 40 minuti, ma questo è normale. Siamo stati molto brillanti nel primo tempo, meno nel secondo, ma non sono assolutamente preoccupato. I ragazzi stanno lavorando molto e senza risparmiarsi". Quanto all'attacco, "abbiamo dimostrato di avere tante risorse e tanti modi per fare canestro".