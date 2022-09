Supercoppa, Ravenna è alle spalle: Forlì si prepara ad ospitare la Benedetto XIV Cento

Dopo la vittoria di sabato sera contro l'OraSì al PalaCosta, la Pieffe 2.015 sarà impegnata tra le mura amiche del Palafiera mercoledì alle 20.30 contro la Benedetto XIV Cento nel secondo turno di Supercoppa, mentre sabato - sempre in via Punta di Ferro - arriverà la Rinascita Rimini. Il biglietto avrà il costo di 10 euro a partita, valido per tutti i settori aperti dell’Unieuro Arena (nello specifico “Parterre” e “Anello Verde”). In fase di acquisto non è quindi prevista la possibilità di scegliere il posto, ed una volta effettuato l’accesso all’Unieuro Arena ci sarà la possibilità di occupare liberamente i posti a disposizione nei settori stabiliti.

Saranno previsti le seguenti riduzioni: per gli Under 16 50% di sconto (riduzione non acquistabile online, ma solo presso le rivenditorie autorizzate e al palazzetto il giorno della partita, mostrando il documento di identità), per gli Under 6 i biglietti omaggio possono essere ritirati esclusivamente al palazzetto il giorno della partita. I biglietti potranno essere acquistati alla Tabaccheria Framar (Viale Antonio Gramsci, 98), ma è confermata la possibilità di acquisto online sul sito https://pallacanestroforli.vivaticket.it/ e nei punti vendita abilitati VivaTicket: Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A), La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A), Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli) e Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli). Al costo del biglietto andrà aggiunto il diritto di prevendita.

Per le tifoserie ospiti, i biglietti sono disponibili online neii rivenditori autorizzati del circuito VivaTicket, selezionando il "settore ospiti": prezzo unico di 10 euro a partita ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita. La biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta in entrambe le occasioni, a partire dalle ore 19:00. Si specifica che gli uffici della Società in viale Filippo Corridoni 10, non effettuano la vendita dei biglietti per le gare di Supercoppa. Per qualsiasi informazione è possibile chiamare lo 0543/1753333 o scrivere una mail all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it