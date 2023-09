Supercoppa, l'Unieuro sfiora l'impresa: un sontuoso Valentini non basta, la Tezenis trova nel finale la bomba che vale la Final Four

Non esce a testa alta, ma altissima. S'infrange a dieci secondi dalla fine il sogno della Pallacanestro Forlì 2.015 di strappare il pass per le finale four di Supercoppa di basket sul parquet della Scaligera Verona. La decide una tripla di Udom dopo che la squadra di coach Antimo Martino - senza l'infortunato Xavier Johnson - era riuscita nell'impresa di recuperare ben 15 punti negli ultimi cinque minuti alla compagine di Alessandro Ramigli e addirittura portarsi avanti. Un sontuoso Fabio Valentini, 29 punti con un 5 su 7 dai 6.75, ha fallito il libero del + 3 a 14 secondi dalla sirena. Sul capovolgimento di fronte la Tezenis ha invece trovato la bomba del 85-84. E' finita così l'avventura in Supercoppa dei biancorossi, al termine di una partita "giocata a scatti" per usare le parole di coach Martino nella conferenza stampa post partita. Nota positiva la voglia di riaprire il match per ben due volte, sul -11 e sul -15: "In ogni allenamento cerco di trasmettere il concetto del non mollare mai per elevare le nostre aspettative. E anche quest'anno ho un gruppo di ragazzi che ci tiene e mi segue".

La partita

Ancora con Johnson indisponibile, Martino schiera nello starting five Allen, Pollone, Zilli, Radonijc e Valentini. Dopo 59 secondi Forlì è già avanti di 5 punti grazie ad Allen e alla tripla di Valentini, ma la reazione dei gialloblu è immediata, mettendo per la prima volta il naso avanti grazie ad uno scatenato Udom (13-11 dopo 6'24). Il gap tra le due squadre resta di due punti fino alla prima serena, chiusa sul 18-16. E' nel secondo quarto che la compagine di coach Ramagli prende il largo. Forlì resta in scia fino al 24-23 firmato da Valentini, poi i padroni di casa si scatenano, stringendo le maglie della difesa e portandosi sul +11 con un parziale di 13-3, concedendo agli ospiti solo la tripla di Radonijc. Il cronometro scorre e Forlì si sblocca solo dalla lunetta fino alla bomba di Allen sul finale di periodo, che permette ai biancorossi di presentarsi all'intervallo lungo sotto la doppia cifra di ritardo (41-33).

Forlì esce dagli spogliatoi con un'altra faccia: un Valentini "on fire" con 8 punti e la tripla di Pollone completano la missione aggancio (46 pari). I padroni di casa si affidano alle triple di Devoe ed Esposito, ma la squadra di Martino resta sempre incollata agli scaligeri. Da una palla recuperata da Stefanelli a Cinciarini c'è il +5 firmato da Massone (58-53), divario che diventa di 9 punti alla fine del periodo con quattro punti di Gajic (63-54). Allen cerca di ricucire lo strappo dall'arco, ma l'ex Penna risponde dalla media distanza per il 68-59. Forlì resta a -4 con tre liberi che Radonijc ha trovato grazie ad un fallo commesso da Bartoli, ma il numero 32 si fa perdonare centrando la tripla del 71-62.

Verona allunga ancora anche con gli ex Gazzotti e Penna e si porta sul +15 a 4'55 ancora da giocare. Forlì rialza la testa, comincia a sparare dall'arco e con un parziale di 16-3 è a -1 dagli scaligeri a 1'11 dalla sirena (82-81). Ultimi 30 secondi da cardiopalma: Penna perde palla, la recupera Valentini che subisce fallo da Murphy: dalla lunetta è due su due che vale il sorpasso. Il numero 7 è indemoniato, prendendosi altri due liberi a 14 secondi dalla fine: ma ne va a segno solo uno. Sul possesso scaligero Devoe serve Udom per la tripla del 85-84 che vale il biglietto per Montecatini.