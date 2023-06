Torna al campetto di via Dragoni il Marghe All Star. E ci sarà anche una 24h di basket

Conto alla rovescia per la dodicesima edizione del Torneo Marghe All Star. La formula del torneo prevede 8 squadre partecipanti, altrettanti allenatori, si gioca alle 20.30 e 22.30 nelle giornate del 12-13-15-19-20-21-22-23 giugno prossimi. Oltre che ad Admo, una somma verrà devoluta a qualche ente impegnato nel ripristino dei danni dall’alluvione. Il raduno della nazionale Sordi di pallacanestro allenata da Alessandro Tumidei e Mario Santarelli (forlivesi doc) con il coordinamento di Tommaso Caroli ospite del “Marghe” avrà luogo alla Palestra Viroli del Ronco nel weekend 16-18 giugno.

La prima 24h di basket cittadina che partirá il venerdi 16 alle 21 e terminerà il giorno seguente allo stesso orario, permetterà a chiunque di calcare il campo dipinto da Bert, contribuendo alla raccolta per la ricerca a favore di Admo (10 euro di iscrizione con maglia dedicata). Sabato 17 giugno dalle ore 15 fino alle 18 avremo sul campo del Dragoni i Wheelchair a sostegno del progetto cure palliative, tappa del giro d’Italia delle cure palliative pediatriche.

Marco Menna, ceo di HIMYA, ha dato la possibilità di organizzare un celebrity game che si disputerà la sera del 23 giugno prima della finale, evento che raccoglierà stelle del basket giocato e non come Linton Johnson, Tommaso Marino, Valentina Vignali e tanti altri. "Ringraziamo il Comune di Forli per il patrocinio e il supporto incondizionato da parte del vicesindaco Daniele Mezzacapo, di tutta l’unità Sport ed inoltre tutti gli sponsor sostenitori del nostro progetto", sono le parole degli organizzatori.

