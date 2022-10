Torna il derby tra Rimini e Forlì: il big match anche in diretta tv

E' conto alla rovescia per il derby della via Emilia che vedrà la Rinascita Basket Rimini ospitare la Pallacanestro Forlì 2.015. "I biglietti per la tifoseria forlivese verranno distribuiti direttamente dall'Unieuro Forlì, in modalità di vendita fisica (non online)", rende lnoto la società riminese. Il derby è stato scelto da Lega Nazionale Pallacanestro come "Game of the Week", soggetto dunque ad un diverso regime di trasmissione rispetto all'ordinaria esclusiva streaming di Lnp Pass. La partita sarà visibile nelle seguenti modalità: diretta televisiva su Ms Channel Hd (canale 814 Sky), a pagamento, diretta televisiva su Tivusat Ms Channel Hd, in chiaro (non a pagamento), diretta streaming su Ms Channel Hd, in chiaro (non a pagamento) e diretta streaming su Lnp Pass, in chiaro (non a pagamento). La palla a due è fissata per le 17.