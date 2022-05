Basket A2, l'Unieuro 2.015 al lavoro per costruire il post Dell'Agnello: in pole c'è coach Antimo Martino

Buttato giù il boccone amaro per la prematura uscita dai playoff a favore di Cantù al termine di una stagione che dire tribolata è poco, la Pallacanestro Forlì 2.015 guarda al futuro. Ufficializzata la separazione con coach Sandro Dell'Agnello dopo tre campionati, la società di via Corridoni è al lavoro per mettere le basi al nuovo progetto tecnico. Il primo tassello è quello, chiaramente, dell'allenatore. Radio mercato indica in coach Antimo Martino il successore del tecnico livornese. Martino è reduce da un 2021-2022 piuttosto amaro, culminato con la retrocessione della Fortitudo Bologna, compagine che nella stagione 2018-2019 aveva riportato in serie A, vincendo anche la Supercoppa Lnp.

Nella stagione 2019-2020, interrotta a causa della pandemia, era riuscito nell'impresa di qualificarsi alla Coppa Italia e alla Champions League. Poi la rescissione del contratto e l'avventura con la Pallacanestro Reggiana conclusa anzitempo con un esoneo. Richiamato alla Fortitudo, ha trovato la retrocessione in A2. La società l'ha liberato ed ora Martino ha campo libero per accasarsi in una nuova squadra. Le strade portano a Forlì. Non sarebbe la prima avventura in Romagna. Prima di sposare il progetto della Fortitudo, aveva portato l'OraSì Ravenna alle semifinali playoff nella stagione 2016-2017 e alla finale di Coppa Italia Lnp nel 2018. Soluzioni alternative a Martino: tra i candidati alla panchina della Pieffe 2.015 ci sarebbero Demis Cavina e Luca Dalmonte. Scelto l'allenatore, sarà tutto da inventare l’organico, che sarà molto rinnovato: gli unici sotto contratto sono gli under Djordje Pazin, Franco Flan e Benjamin Ndour.