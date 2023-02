Forlì fa lo scherzo di carnevale a Cento. E la capolista se ne va, staccando anche Pistoia

Il Carnevale di Cento sorride a Forlì. Una concreta e compatta Pallacanestro 2.015 espugna la "Milwaukee Dinelli Arena" e diventa capolista in solitaria del girone Rosso approfittando dell'inaspettato ko di Pistoia contro l'Umana Chiusi. E' la serata perfetta per la squadra di coach Antimo Martino, che ha battuto gli estensi con il punteggio di 58-69, inanellando il sesto successo consecutivo. La Pieffe cercava risposte sul campo caldo della Tramec, un "test importante" l'aveva definito Martino nella conferenza stampa della vigilia, e le ha trovate. Come pronosticato dallo stesso allenatore forlivese, è stato un match dal punteggio basso, che Forlì ha comandato sin dal primo quarto, cedendo di un solo punto (22-21) l'ultimo periodo dopo aver toccato il +16.

Unico neo di una sfida ben gestita, perchè nel finale l'Unieuro ha allentato la tensione, facendo rientrare nel match la squadra di Matteo Mecacci, arrivando a toccare il -6 prima che Lorenzo Penna mettesse il sigillo definitivo al successo. Dietro alla perla di Cento c'è un autentico capolavoro difensivo della "rock band" di Martino, capace di concedere agli avversari appena il 36,2% al tiro (solo 6 su 30 dall'arco) e solo 8 punti ad uno come Derrick Marks, che normalmente viaggia con una media di 18,8 punti (13 i punti di Dominique Archie, 9 dei quali dall'arco).

La vittoria è arrivata con una prova ai limiti della perfezione, con Forlì spinta dagli oltre 250 tifosi che l’hanno seguita e sostenuta in trasferta e hanno contribuito a vincere una partita di notevole importanza. E' stato un duello dalla grande fisicità, quasi “da playoff”, interpretato con rispetto reciproco e durezza da entrambe le squadre. E' stata la serata di Penna, top score con 16 punti (ben tre triple, quattro rimbalzi e tre assist), ma anche di Vincent Sanford, 14 punti con l'aggiunta di 7 rimbalzi e quattro assist, protagonista soprattutto nel terzo quarto, quando i biancorossi hanno schiacciato il piede sull'acceleratore per il primo allungo a doppia cifra. Buona anche la prova di Luca Pollone, 11 punti, e di Lorenzo Benvenuti, 9 punti.

La partita

Che sarebbe stata una partita dura e nella quale i palloni pesano tantissimo, ce lo si poteva aspettare, e così succede. Nel primo quarto Cento riesce a mettere il naso avanti solo per 1'09" (6-5), ma è Forlì a chiudere avanti il sul +4 (10-14), tirando con il 37,5%, costringendo i padroni di casa a 4 palle perse e basse percentuali al tiro (22,2%). Nel secondo periodo bisogna attendere 1'38" per vedere il primo canestro, con la tripla di Radonijc del +7 che costringe coach Mecacci al timeout. La risposta è in un 5-0, con Martino subito a richiamare i suoi attorno a se. L'attacco di Cento s'inceppa, quello di Forlì macina un parziale di 7-0 con tanto di tripla di Pollone del +9 (15-24). Cento impiega pochi minuti per tornare in scia ai biancorossi, con Clarke a firmare dall'arco il 21-24. Si va negli spogliatoi con i romagnoli avanti di 5 (23-28).

Ad inizio del terzo periodo Sanford (8 nel quarto) è scatenato e Forlì allunga sul +11, che viene mantenuto con la tripla di Penna (30-41). Toscano risponde dai 6,75, ma Penna, Benvenuti e Cinciarini firmano il nuovo massimo vantaggio mercuriale (+13, 33-46). Nel finale Cento va a segno ancora una volta dall'arco, mentre l'ultimo canestro del quarto è di Benvenuti per il 36-48. L'inizio di ultimo periodo si gioca punto a punto, con la tripla di uno scatenato Benvenuti che vale il +15. I biancorossi continuano a bombardare con Penna e Radonijc, di fatto mettendo al sicuro la vittoria (41-57). Nel finale Cento cerca la disperata rimonta con un parziale di 12-2, ma Sanford prima e Penna e Pollone poi mettono il sigillo sul match. Finisce 58-69. Forlì continua a guardare tutti dall'alto, questa volta da sola, con otto punti di margine sulla quarta che è Udine.

Il tabellino

Tramec Cento: Zilli 6, Marks 8, Mussini 10, Tomassini 2, Baldinotti NE, Kuuba NE, Toscano 8, Berti 7, Archie 13, Moreno 4. All: Mecacci.

Unieuro Forlì: Sanford 14, Cinciarini 5, Gazzotti 4, Valentini, Adrian 4, Pollone 11, Ndour NE, Radonjic 6, Penna 16, Benvenuti 9. All: Martino.

ARBITRI: Masi, Costa, Morassutti