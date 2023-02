Forlì domina Cento, coach Martino: "Era una partita da playoff e l'abbiamo vinta con una grande personalità"

C'è "grande soddisfazione" nelle parole di coach Antimo Martino dopo la vittoria della Pallacanestro Forlì 2.015 in quel di Cento. "E' una partita vinta con grande personalità, amministrata dall'inizio alla fine, facendo quasi perfettamente quello che avevamo preparato, con grandissima applicazione difensiva, seguendo il piano partita - ha esordito nel post partita l'allenatore forlivese -. Il merito va ai giocatori, che hanno interpretato al meglio la gara e che hanno giocato 40 minuti con la stessa intensità, non mollando mai, senza dare la possibilità a Cento di rientrare in gara, salvo in qualche piccolo frangente".

"E' una vittoria importante - ha proseguito Martino -, maturata su un campo difficile dove solo Nardò aveva vinto. Cento è una squadra che ha un valore assoluto importante e c'era grande considerazione per quello che aveva fatto fino ad ora. Vincere fuori casa, dove la componente emotiva era importante, dà ancora più valore. Un plauso anche ai nostri tifosi, che ci hanno supportato fino alla fine. E' stata la classica partita perfetta". La solidità difensiva dell'Unieuro ha annullato due dei top player della Tramec, Derrick Marks e Giovanni Tomassini, che hanno archiviato la serata rispettivamente con 8 e 2 punti sul tabellino quando viaggiano di media con 18,8 e 13,8 punti: "Avevamo chiari gli aspetti difensivi su cui mettere attenzione - è l'analisi di Martino -. L'aggressività su Marks e Tomassini ha sicuramente pagato, ma in generale abbiamo fatto una partita di grande attenzione sui cambi difensivi, con un atteggiamento mentale importante".

"Dopo la partita di Pistoia, dove avevamo giocato al contrario di quello che avremmo voluto, è uno step importante - ha proseguito l'allenatore -. Abbiamo vinto di squadra e ha fatto benissimo anche chi numericamente ha fatto meno". Complice il contemporaneo ko di Pistoia, Forlì è la nuova capolista del girone "Rosso": Eravamo primi e siamo primi adesso, non cambia nulla. Per atmosfera e durezza fisica era una partita da playoff. Dobbiamo essere bravi e lavorare per continuare a giocare partite a questo livello. Non sarà sempre facile, ma mi auguro che partita dopo partita la nostra solidità aumenti in modo da essere pronti a sfide come questa. Dobbiamo avere questa ambizione, ma sarà sempre il campo a dire se lavoremo bene. L'importante è che ci sia la mentalità e giocare questa pallacanestro con un gruppo completamente nuovo è un grande risultato".