Tre tifosi in campo all’intervallo della partita: se si fa canestro arrivano i premi

Due tentativi per tirare da metà campo, scendendo sul parquet dell’Unieuro Arena all’intervallo della partita: se si fa canestro, ci si aggiudica la canotta da gara biancorossa, due abbonamenti parterre, un televisore offerto da Unieuro ed eventuali altri premi. Tutto questo è #ShootThePassion è il nuovo progetto di Pallacanestro 2.015 per coinvolgere i tifosi e gli appassionati presenti alle gare casalinghe all’Unieuro Arena: al gioco possono partecipare tutti. L’unica condizione necessaria è quella di essere presenti al palazzetto (nello specifico, domenica 30 ottobre contro Ravenna).

Come partecipare: essere iscritti o iscriversi al canale Whatsapp della Società al numero 380/7842284; mandare un messaggio Whatsapp con il testo: #IoCiSono, seguito da nome e cognome del partecipante; il messaggio dovrà essere mandato entro le ore 12.00 del sabato che anticipa la partita; dopo avere mandato il messaggio, la Società inviterà tre persone, che verranno contattate entro le ore 18 di sabato per essere informate su tutti i dettagli. I fortunati avranno la possibilità di scendere sul parquet dell’Unieuro Arena per il “tiro da metà campo”: due tiri a testa per provare a vincere i premi in palio. La società premierà poi i partecipanti con le foto in campo e uno speciale attestato.