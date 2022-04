Triple ed 'episodi' condannano una Unieuro di "spessore", Dell'Agnello: "Sono veramente nero"

Eì capitolata sotto le triple, sì, ma non è stata umiliata. E', per dirla alla coach Sandro Dell'Agnello, "di grande personalità e spessore" quella che la Pallacanestro Forlì 2.015 ha disputato al Pala Gianni Asti contro una Reale Mutua Torino "di alto livello". Sotto di 14 punti nel primo quarto, i biancorossi non hanno dato la possibilità di lasciar scappare via gli avversari, tornando in scia con un -1 nel terzo quarto che lasciava acceso il lumicino della speranza. Ma sul più bello, "non siamo riusciti a concretizzare quello che costruivamo".

La difesa di Forlì ha costretto la squadra di Edoardo Casolone a 20 palle perse, tuttavia Dell'Agnello recrimina per non aver limitato la potenzialità offensiva dall'arco, "la peculiarità maggiore" dei piemontesi: "Arrivavamo in ritardo ed avremmo dovuto difendere di più. E alla fine il tiro da tre è quello che ha fatto la differenza alla fine, perchè Torino ha tirato col 46% da tre e noi col 21%". Dell'Agnello è rammaricato "per episodi che non hanno girato a nostro favore".

Nell'ultimo quarto Forlì ha infatti fallito una serie di chance, poi il fallo antisportivo fischiato a Kalin Lucas nel finale ha di fatto sancito la vittoria dei padroni di casa: "La partita poteva finire diversamente, ma la prestazione c'è stata. La nostra zona ha cambiato l'inerzia del match, ma nel secondo tempo l'abbiamo usata meno. Siamo riusciti a ricucirla con quintetti bassi, gestendo i minutaggi. Sotto di -3 e -1 ci sono stati episodi che potevano essere giudicati in modo differente. Sono veramente nero, ma non parlo degli arbitri".

Tra le note positive il rientro dall'infortunio di Mattia Palumbo, che ha messo a referto 20 minuti: "Deve ancora trovare il ritmo dopo un mese di basket non giocato, ma è stato molto bravo insieme ai suoi compagni".