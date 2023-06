Un luglio a tutto basket: torna il mondo dei supercamp a Forlì e a Castrocaro

Torna il mondo dei supercamp di basket a Forlì e a Castrocaro. Torna il WBSC Supercamp Italia - International Basketball School Claudio Papini per la sua 30esima edizione, una grande storia che continua e che festeggia un compleanno importante tutta e da sempre dedicata al basket giovanile, ai ragazzi e alle ragazze dai 10 ai 20 anni di età. Il WBSC Supercamp edizione 2023, diretto dall'allenatore nazionale forlivese Stefano Colombo con la collaborazione di Fabio Coirazza, Damiano Verri e Luca Borra, torna con tre settimane tutte all'insegna dei fondamentali individuali e di squadra, della tecnica, della crescita e del miglioramento, ma soprattutto del divertimento con un'esperienza che resterà per sempre nella vita di ciascun partecipante. Tre saranno le settimane di svolgimento: la prima andrà dal 2 all'8 luglio, la seconda dal 9 al 15 (sold out) e la terza dal 16 al 22.

Il WBSC Supercamp conferma anche quest'anno la sua matrice internazionale con la presenza di 'campers' provenienti non solo da ogni regione italiana, ma da diversi paesi del mondo: Croazia, Finlandia, Hong Kong, Israele e Svezia. La quota di partecipazione è di 580 euro per la sessione che comprende tutte le attività sportive e il soggiorno in hotel. La quota Day Camper è di 250 euro la sessione e comprende tutte le attività sportive e il pranzo dal lunedì al venerdì. Grazie all’intervento del Comune di Forlì gli allenamenti e le partite si svolgeranno su tre campi: il palazzetto dello sport di Villa Romiti, la palestra dell'Istituto Tecnico Marconi e quella del Polisportivo Monti.

I campers alloggeranno in tre alberghi a Castrocaro Terme. Saranno diverse le novità di questa 30esima edizione: oltre ai giocatori residenti si propone solo a 10 ragazzi e ragazze della città l'iscrizione come Day Camper. I giocatori di 10 e 11 anni potranno iscriversi alla terza settimana (dal 16 al 22 luglio) in cui verrà proposto un programma tecnico adatto condotto da due allenatori internazionali istruttori Fiba per l'insegnamento del minibasket come l'italiano Maurizio Mondoni ed il croato Umberto Piasevoli. - Si rinnova l'appuntamento con la 'Special Girls Session in programma nella settimana dal 9 al 15 luglio (settimana comunque riservata anche ai ragazzi). Nello spazio a loro dedicato, le cestiste avranno la possibilità di allenarsi con uno staff di allenatori e tecnici specialisti di basket femminile. - Sempre di alto profilo il gruppo di allenatori internazionali presenti nel corso delle tre settimane. Saranno infatti 50 i tecnici provenienti da nazioni come Italia, Croazia, Grecia, Israele, Spagna, Svezia, e Usa.

New entry quest'anno saranno i coach americani Kevin Freeman e Jessie Woods. Con i suoi 30 anni ormai il WBSC è diventato grande. E nella sua storia, contrassegnata da mille volti, storie, racconti, ricordi ed episodi unici ed indimenticabili, fra i tanti, ci sono alcuni nomi particolari. Sono quelli di quei giocatori che da ragazzini hanno preso parte al WBSC Supercamp, prima di spiccare il volo verso carriere importanti e luminose. E allora ricordiamo Luigi Datome (Armani Milano), lo svedese Tobias Borg (BC Morabanc Andorra), la svedese Klara Lundquist (fra i migliori 10 prospetti nella Wnba), Tommaso Oxilia (Orasì Ravenna), Carlo Fumagalli (RimaDesio) e Marco Restelli (Oleggio Basket Armani). Per informazioni 347 2150425 ed iscrizioni basta collegarsi al sito www.wbsc.it dove troverete i dettagli e i prezzi dell'iniziativa.