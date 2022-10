Un match mai in discussione: l'Under 15 Eccellenza si sbarazza della Fortitudo

Altra doppia vittoria per le squadre del settore giovanile della Pallacanestro Forlì 2.015. L’Under 15 Eccellenza ha sconfitto la Fortitudo, in una gara mai di fatto in discussione e condotta dall’inizio alla fine. Successo anche per l’Under 19 Eccellenza, che ha avuto la meglio su Lanciano: dopo un primo tempo in totale equilibrio, nel secondo tempo i mercuriali hanno attaccato la partita, allungando e mantenendo il vantaggio fino al 79-67 finale.

Under 19 Eccellenza

Unieuro Forlì-Lanciano 79-67 (18-18; 35-35; 59-45)

Forlì: Munari 24, Borciu 13, Zilio 18, Donati, Benzoni 12, Moretti 1, Rosi, Pinza 6, Palazzi 2, Errede 3.

All. Grison Ass. Abbondanza – De Mita.

Under 15 Eccellenza

Unieuro Forlì 87 – 53 Fortitudo Bo (23-9; 50-21; 67-38)

Forlì: Saragoni 8, Plachesi 8, Mantovani 24, Ravaioli 4, Bartoletti 4, Tassiello 15, Zoli 6, Giudici 6, Bronzi 4, Tamburello 6, Apparuti 2, Zattoni.

All: Grison. Ass: Mazzotti, Abbondanza, Poggi.