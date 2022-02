Una favolosa Libertas Basket rosa espugna il campo di Valdarda

Seconda partita e seconda vittoria per una super Libertas Basket Rosa che gagliardamente espugna il campo di Fiorenzuola con una prova convincente sotto ogni punto di vista. Le ragazze di coach Fantini hanno saputo sprintare nei momenti giusti riuscendo a non perdere il controllo nei momenti decisivi del match e portando a casa così una vittoria che vale tanto oro quanto pesa.

La vittoria forlivese si costruisce in avvio, perchè la partenza delle biancorosse è veramente shockante per la squadra di coach Russo, un intensità difensiva ed offensiva costante metteva alle corde le avversarie che non riuscivano ad entrare in partita. Pieraccini e Ronchi segnavano canestri importantissimi e le triple di Chiabotto e Vespignani davano il la ad una vera e propria fuga da parte delle ospiti, sugellata dal canestro di Giorgetti nelle fasi finali del quarto che metteva il punto esclamativo sul 4-20 con cui si concludevano i primi 10' di gioco. Ronchi metteva un canestro pesante ad inizio della seconda frazione lasciando intendere che la Libertas non avrebbe tolto il piede dall'acceleratore, ma Valdarda riusciva a ritrovare lucidità offensiva grazie soprattutto a Meschi che metteva a segno 10 dei suoi 17 punti finali nel solo secondo quarto. Ma la “bomba” di Balestra e 7 pesantissimi punti di Elisa Chiabotto facevano si che l'ago della bilancia continuasse a pendere in maniera importante dalla parte forlivese, arrivando così al cambio di campo sul punteggio di 22-35. Alla ripresa del gioco Patelli e compagne provavano prepotentemente a ritornare in partita, le triple di Rastelli e Lombardo servivano a suonare la carica per le emiliane ma sull'asse realizzativo Chiabotto-Pieraccini la Libertas difendeva il proprio fortino, arrivando all'ultimo riposo in vantaggio di 9 punti. Mantenere calma e lucidità nell'ultimo periodo di gioco era veramente difficile, complice anche la veemenza con cui Valdarda cercava di riagganciare la partita. Bertoni e Meschi mettevano due canestri da oltre l'arco che riportavano le due squadre a stretto contattto per un finale che si preannunciava al cardiopalma, ma ci pensava la tripla dal peso specifico enorme di Cedrini a spegnere le speranze di rimonta delle padrone di casa ed a portare la vittoria in casa Libertas con il punteggio finale di 51-58.