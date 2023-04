Una Pasqua di tornei per il settore giovanile della Pallacanestro Forlì

Saranno giornate di tornei per i ragazzi del settore giovanile della Pallacanestro Forlì 2.015. L’Under 19 Eccellenza giocherà il prestigioso Torneo di Lissone, mentre l’Under 15 Eccellenza disputerà la “Easter Cup 2023” di Cuneo. Due tornei di spessore, che prevedono una minuziosa preparazione tra trasferimenti, organizzazione e gestione quotidiana per la quale lo staff ha lavorato attentamente in queste settimane ed è pronto ad affrontare le prossime giornate.

Under 19 Eccellenza

Come accaduto già diverse volte nell’ultimo periodo, è stato un onore ed un riconoscimento per la Pallacanestro Forlì 2.015, essere stati invitati allo Jit di Lissone, che vedrà la presenza di squadre di caratura internazionale, provenienti da tutto il mondo: tra le altre, Team Ohio e Toronto United sono selezioni dei ragazzi più interessanti delle rispettive high school statunitensi e canadesi, ed oltre a loro saranno presenti Bayern Monaco e Usk Praga solo per citarne alcune. Il torneo comincerà giovedì e terminerà con le finali di lunedì di Pasquetta.

I biancorossi ono stati inseriti del “Gruppo B” e giocheranno entrambe le gare del girone sabato, contro Ueb Cividale (ore 12.00) e Mena Dubai (ore 19.30). Prima e seconda classificata dei quattro gironi, accederanno alla fase successiva per determinare i piazzamenti dal primo all’ottavo posto, con le sfide che si giocheranno fino alla finalissima di lunedì.

Under 15 Eccellenza

I ragazzi dell’Under 15 Eccellenza giocheranno la “Easter Cup 2023” a Cuneo e sono stati inseriti in uno dei due gironi con Marostica, Farigliano e Ggs Cuneo. Dopo le gare del girone, ci saranno le finali: 7°-8° posto tra le 2 quarte classificate, 5°-6° posto tra le 2 terze classificate, 3°-4° posto tra le 2 seconde classificate e 1°-2° posto tra le 2 prime classificate.