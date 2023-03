Una super Libertas Basket Rosa Forlì espugna il campo difficile di Puianello

La Libertas Basket Rosa Forlì con una grande prestazione sbanca 65 a 59 il difficile campo di Puianello. Le ragazze di coach Brighina hanno saputo capitalizzare al meglio tutte le occasioni durante l'intera durata del match riuscendo a resistere al veemente ritorno di fiamma delle padrone di casa nell'ultima frazione di gioco, e mantenendo sangue freddo nei momenti decisivi della partita.

Già dalle prime battute di gioco Martina Ronchi lasciava intendere di avere la mano infuocata, piazzando 8 punti nei primi 10' di gioco con due triple pesantissime che davano il la al primo vantaggio forliveese, grazie anche alla solidità difensiva le biancorosse chiudevano avanti il primo quarto di 4 punti. Alla ripresa delle ostilità Alice Balestra dimostra di essere ancora sulle ali dell'entusiasmo della sua recentissima laurea piazzando due canestri importantissimi che consentivano a Forlì di provare la prima fuga del match, a mettere la ciliegina sulla torta ci pensava Luana Silighini che piazzava 10 punti che strappavano la partita e mandavano la Libertas al cambio di campo avanti di 14. Puianello non si dava per vita e dopo il cambio di campo provava a rientrare nel match ma le belle giocate di Vespignani ed una tripla dal peso specifico indescrivibile di Valensin conducevano le biancorosse all'ultimo riposo sul 35-50. La musica cambiava completamente nell'ultima frazione. Puianello con una precisione chirurgica soprattutto dalla lunetta prendeva il controllo del match ma i canestri di Carolina Valensin tenevano a galla la Libertas, si arrivava così ad un finale punto a punto dove alle forlivesi non tremava la mano ed una giocata da 3 punti di una scatenata Ronchi metteva il punto esclamativo sulla vittoria finale forlivese.