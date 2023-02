Campioni dell'Emilia Romagna: l'Under 17 Eccellenza si prende gli applausi del Palafiera

Si sono presi gli applausi dei quasi 4mila tifosi che domenica hanno accompagnato l'Unieuro Forlì 2.015 alla vittoria contro San Severo. I ragazzi dell'Under 17 Eccellenza hanno alzato al cielo davanti al pubblico di casa il sigillo del titolo regionale, conquistato battendo in finale la Virtus Bologna, al termine di un doppio confronto estremamente equilibrato e che ci ha visto trionfare, nel complesso, di un punto. Un'emozione che i ragazzi allenati da coach Lorenzo Gandolfi non scorderanno mai.

All’andata è finita 66-72 per le “V Nere”, al Villa Romiti, ma nella gara di ritorno i biancorossi sono andati a vincere sul campo avversario con uno scarto di 7 punti: il 52-59 con il quale si è tornati a casa ha significato vittoria ed il titolo di Campioni Regionali. Questi ragazzi, tra i 16 ed i 17 anni, lavorano ogni giorno con l’obiettivo di crescere e migliorarsi, indipendentemente dalla sfida che si trovano ad affrontare, ma quando c’è da giocare una finale, si scende in campo per vincere: e così, per preparare la gara di ritorno con soli due giorni a disposizione, si è “giocato a fare i “grandi” e, come fosse una sfida playoff in Serie A, si è analizzata la partita di andata e sono stati presi alcuni accorgimenti specifici, e il risultato è stato decisamente positivo.

Un successo arrivato al termine di un girone di “regular season” ai limiti della perfezione: 30 punti ottenuti, frutto di 15 vittorie in 16 partite, chiudendo al primo posto con la miglior difesa (55.2) ed il secondo miglior attacco (78.2). La coesione e l’unità d’intenti di questo gruppo, che ha cominciato a porre le sue fondamenta tre anni e mezzo fa, ha portato a costruire qualcosa di indimenticabile. Come difficile da dimenticare sarà l’abbraccio e l’applauso che i campioni regionali hanno ricevuto domenica all’Unieuro Arena, quando sono stati meritatamente applauditi dai quasi 4000 presenti, nel momento in cui hanno sfilato con la coppa.

Messo in archivio questo successo, è già tempo di pensare alla fase interregionale, con i biancorossi che dovranno affrontare le squadre di Lombardia, Piemonte e Veneto-Trentino da primi classificati in Emilia Romagna, una regione che a livello giovanile può vantare la presenza di ben 10 club dotati di foresteria, aspetto che comporta un livello di competitività e reclutamento decisamente elevato.

Il tabellino del doppio confronto di finale

ANDATA: Unieuro Forlí -Virtus Bologna 66-72 (17-13; 28-33;43-54)

Forlì: Pinza 7, Sanviti 17, Giosa 2, Lombini 3, Errede 14, Berluti, Giudici, Ercolani 9, Mustapha 4, Rosi, Poni 10.

All. Gandolfi Ass. Grison, de Mita, Abbondanza.

RITORNO: Virtus Bologna -Unieuro Forlì 52-59 (19-11; 34-30; 41-44)

Forlì: Pinza 27, Lombini 2, Giosa, Errede 5, Mustapha 4, Ercolani 11, Sanviti 10, Gardini, Poni Giudici, Berluti.

All. Gandolfi Ass. Grison, de Mita, Abbondanza.