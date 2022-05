Basket, l'Under 19 Eccellenza torna da Treviso con un pari: il Villa Romiti sarà decisivo

Finisce in pareggio l’andata dello spareggio per accedere alle “Finali Nazionali” giocata martedì sera dai ragazzi dell’Under 19 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015. Che tornano a casa dalla trasferta di Treviso dopo avere giocato una partita di sostanza e qualità, contro un avversario di prima fascia che poche settimane fa giocava la finale della “Next Gen Cup”. La gara è stata sempre in grande equilibrio per tutti i quaranta minuti, fino al responso del pareggio finale per 67 a 67 (18-19; 41-35; 54-53 i parziali). Si deciderà quindi tutto nella gara di ritorno prevista per sabato al “Villa Romiti”, alle ore 18.30: chi vince va a Ragusa a giocare le “Finali Nazionali”. Questo il tabellino dei giovani allenati da coach Grison, affiancato dagli assistenti Abbondanza e De Mita: Bandini 14, Sampieri 11, Ndour 10, Bellini, Zambianchi 7, Monticelli, Munari 2, Stoica, Bassi 6, Serra, Guardigli 2 e Benzoni 15.