Unieuro 2.015, Bruttini lascia Forlì e sposa Treviglio: "Non mi sono fatto scappare questo treno"

Si è conclusa l'avventura con la Pallacanestro Forlì 2.015 di Davide Bruttini. Il centro di 203 centimetri ha esercitato l’opzione di uscita dal contratto in essere, trasferendosi a Treviglio. Attraverso una nota, la Pieffe 2.015 ha ringraziato Bruttini "per la professionalità mostrata in questi anni e gli fa un grosso in bocca al lupo per il futuro". "Non appena mi è stato presentato il progetto ambizioso di Treviglio non ho avuto dubbi - sono le prime parole di Bruttini da ex Forlì -. In questo momento della carriera non mi sono fatto scappare questo treno. Da parte mia cercherò di fare tutto il possibile per aiutare la squadra a crescere mettendo a disposizione la mia esperienza". Bruttini ha disputato tre campionati con la casacca biancorossa, gli ultimi due conclusi con l’accesso ai playoff promozione. Nella stagione regolare ha disputato 26 partite, per un totale di 577 minuti in campo, tirando con una media di 7,6 punti ad incontro, collezionando in media 5,3 rimbalzi e 0,5 assist. Ha giocato tutte e quattro le partite della "fase ad orologio", totalizzando 38 punti (48% da due, una tripla, 70% dalla lunetta e 23 rimbalzi), mentre nei quarti di finale di playoff disputati contro Cantù ha tirato col 38% da due, il 77% dalla lunetta e 23 rimbalzi.