Unieuro 2.015, Andrea Fabrizi affiancherà coach Antimo Martino: "Sono orgoglioso di questa chance"

Nuovo volto per la Pallacanestro Forlì 2.015. Dopo coach Antimo Martino, la società di via Corridoni annuncia Andrea Fabrizi nel ruolo di assistente allenatore.

“Siamo felici di inserire all’interno del nostro staff un allenatore come Andrea che negli anni si è costruito un’importante esperienza, che ha lavorato con le squadre nazionali e che conosce bene il nostro campionato - afferma coach Martino -. Andrea ha qualità umane e professionali che sono sicuro metterà al servizio della squadra e a disposizione dello staff per la prossima stagione”.

"Per prima cosa voglio ringraziare la Società e coach Martino - premette Fabrizi -. Sono orgoglioso di questa chiamata, in una realtà che ha storia, tradizione e grande seguito. Tutto questo, in una Regione dove non ho mai lavorato e che considero il fulcro della pallacanestro italiana. Con Antimo siamo operativi nella costruzione della squadra, un processo che mi stimola molto e che stiamo portando avanti con un’idea chiara: quella di trovare giocatori con importanti qualità tecniche ed umane, che possano crescere durante l’anno e fare divertire i tifosi per riempire il palazzetto e creare grande entusiasmo”. Lo staff tecnico sarà completato dalla conferma di Paolo Ruggeri, già assistente allenatore nella stagione 2021/2022.

Chi è Andrea Fabrizi

Nato a Foligno il 14 gennaio 1977, Andrea arriva dalla San Giobbe Chiusi, realtà con la quale nella stagione 2021/2022 ha disputato le “Semifinali playoff LNP”. Il suo percorso da allenatore comincia con un’importante esperienza nel minibasket e nel settore giovanile (è stato anche Responsabile Tecnico della Regione Umbria dal 2009 al 2015), che lo porta a vincere titoli regionali e partecipare a diverse Finali Nazionali. Nel 2016 approda a Casale Monferrato dove continua la sua attività con le squadre giovanili (anche come “Responsabile del settore giovanile”) e dove ricopre il ruolo di assistente allenatore in Serie A2, prima di trasferirsi a Chiusi l’estate scorsa. Nel 2010 Andrea è stato viceallenatore di Gaetano Gebbia nell’Italia Under 16 al campionato europeo di categoria, mentre nel 2016 è stato assistente di Antonio Bocchino agli Europei Under 16. Inoltre, a luglio 2017 ha guidato, da capoallenatore, la selezione Under 16 alle Olimpiadi giovanili.