Unieuro 2.015, attesa per Gara 3: biglietti per gli universitari a prezzi vantaggiosi

Un Palafiera con tanti giovani sugli spalti. Un occasione di “Gara-3” gli studenti universitari avranno la possibilità di acquistare un biglietto al prezzo agevolato di 5 euro nel “Settore Giallo”. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente giovedì sera, nella biglietteria dell’Unieuro Arena, presentando il badge universitario ed il documento di riconoscimento. Continua anche la prevendita dei tagliandi. Gli abbonati alla stagione 2021/2022 avranno la prelazione sul posto del loro abbonamento, a cui sarà comunque data la possibilità di scegliere un posto-settore differente da quello occupato durante la stagione, scegliendo tra quelli rimasti liberi al momento del loro acquisto (in questo caso si tratterebbe di “libera vendita” e non di “prelazione”, che è riferita esclusivamente al mantenere il posto dell’abbonamento). Le partite di playoff non sono incluse nell’abbonamento. Contestualmente alla prelazione che avranno gli abbonati per mantenere il proprio posto, è aperta la libera vendita per i biglietti dei posti non occupati dagli abbonati.

I tagliandi potranno essere acquistati alla Tabaccheria Framar (Viale Antonio Gramsci, 98), Tabaccheria Cicognani Claudio (Via Firenze, 176), Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A), La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A), Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli) e Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli). Inoltre è confermata la possibilità di acquisto online (https://pallacanestroforli.vivaticket.it/) e nei punti vendita abilitati VivaTicket. Per la prelazione sul proprio posto nei punti vendita autorizzati, gli abbonati dovranno esibire l’abbonamento della stagione 2021/2022. In caso di acquisto online, verrà richiesto il codice dell’abbonamento che dovrà essere inserito durante la procedura. Nel caso in cui gli abbonati volessero cambiare il proprio posto/settore, dovranno scegliere l’opzione “acquista” e non l’opzione “prelazione”.

Gli uffici della società in viale Filippo Corridoni 10, non effettuano la vendita dei biglietti per “Gara-3”. Questi i costi dei biglietti, ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita: 60 euro parterre gold, 30 euro parterre low cost, 25 euro centrale numerato (anello verde), 20 euro ucrva numerata (anello verde) e 13 euro terzo anello (anello giallo). Non sono previste le riduzioni “Family” ed “Universitari”, mentre sono confermate le tariffe agevolate per “Under 16” (50% di sconto per chi non ha ancora compiuto 16 anni) e “Over 65” (10% di sconto per chi ha già compiuto i 65 anni di età). Per qualsiasi informazione è possibile chiamare lo 0543/1753333 o scrivere una mail all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it, Il match comincerà alle ore 20.45 e sarà trasmesso in diretta sui canali della piattaforma MediaSport: canale 402 del digitale terrestre (MS Sport), canale 814 di Sky (MS Channel), canale 54 di Tivusat (Ms Channel). È confermata, come per tutte le gare della stagione, la diretta su Lnp Pass.