Unieuro 2.015, Bolpin saluta Forlì: "Saluto con qualche rimpianto, ma ho dato tutto"

Riccardo Bolpin non difenderà i colori della Pallacanestro Forlì 2.015. In un post pubblicato su Facebook, il 25enne ha saluto la città mercuriale, dove era arrivato nell'estate del 2020. "Ho conosciuto persone fantastiche con le quali ho stretto forti legami, dentro e fuori dal campo", sono le parole del giocatore di Mestre, nel sottolineare la "fatica ad esternare le mie emozioni". "Ringrazio tutte le persone con cui ho condiviso questo percorso, in particolare chi è stato sempre disponibile e mi ha sempre supportato - aggiunge l'esterno -. Saluto Forlì con qualche rimpianto, ma con la consapevolezza di aver dato tutto per questa maglia e questa città, che porterò sempre con me". Bolpin è stato tra i protagonisti della stagione della Pieffe 2.015, chiudendo la stagione regolare con una media di 9,2 punti per partita, 2,8 rimbalzi e 1,9 assist. Nei playoff contro Cantù ha infiammato con le sue triple, tirando col 46% (12 a segno su 26 tentativi) e chiudendo la sfortunata serie con una media di 11.8 punti nelle quattro partite che Forlì ha disputato.