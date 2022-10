Unieuro 2.015, c'è il derby contro Ravenna: "Le insidie sono sempre dietro l’angolo"

Quattro su quattro, un inizio di stagione entusiasmante per la Pallacanestro Forlì che l'ha portata a condividere la vetta della classifica insieme a Cento - uniche compagini a punteggio pieno - e caricare di pubblico il Palafiera, che ha raggiunto la quota di 1.500 abbonati. Dopo quello vittorioso contro Rimini, il calendario mette sul piatto un altro derby: coach Antimo Martino e capitan Daniele Cinciarini incroceranno i guanti con il loro passato, l'OraSì Ravenna, già affrontata da vincenti nel girone di Supercoppa.

"Serve la giusta testa"

"Ravenna arriverà con entusiasmo, dopo una vittoria importante per la sua classifica, che la porta ad affrontare la sfida di domenica nelle migliori condizioni - mette i piedi per terra coach Martino -. Questo è, per noi, un motivo in più per approcciare la gara con la giusta testa: la partita contro Chieti ha dimostrato che ogni gara va affrontata al massimo della concentrazione, perché le insidie sono sempre dietro l’angolo. Noi vogliamo continuare il nostro buon momento, ma sappiamo di doverlo fare con una prestazione convincente che alimenti l’entusiasmo, sia all’interno della squadra, sia in tutto l’ambiente che ci circonda”.

Altro ex di turno è Luca Pollone: "Ravenna arriva da una vittoria che, sicuramente, avrà dato loro morale, e noi sappiamo che dovremo giocare al massimo delle nostre possibilità, come ogni domenica. Non dobbiamo assolutamente guardare la classifica e basarci su quanto abbiamo fatto fino ad ora, ma pensare che tutte le gare vanno giocate al 100% per 40 minuti, dando il massimo".

"Lotta e sacrificio"

La stagione di Ravenna è partita con qualche difficoltà e tre sconfitte consecutive, ma la vittoria di Nardò ha regalato fiducia al gruppo. La squadra di coach Alessandro Lotosoriere viaggia ad una media di 70.5 punti a partita, tirando col 44% da due e il 36% da tre, mentre concede 85.3 punti ad allacciata, concedendo il 49% da due e il 48% dall'arco. L'OraSì si presenterà al Palafiera, spiega coach Lotosoriere, "con l'obiettivo di dare continuità all'atteggiamento improntato alla lotta, al sacrifico e alla coesione, e farlo per più minuti possibili, sapendo che affronteremo una gara che ci porrà tanti momenti complicati".

"Vogliamo essere sempre di più la squadra della gente di Ravenna, ed ora siamo consapevoli di quanto possa essere apprezzato questo spirito - aggiunge -. Entrando poi nello specifico della gara, Forlì oggi presenta una solidità tecnica, tattica e di gruppo di primissimo livello, sinonimo di un lavoro eccellente, ma questo rappresenta un extra stimolo per tutti noi, all'interno del contesto derby che di per sé già carica tutto ad altissimo livello. Il nostro obiettivo è fare la nostra migliore partita possibile, con l'umiltà e la consapevolezza che dovrà coincidere con una serata un pizzico meno solida degli avversari. Si parte però da 0-0 ed ogni partita fa storia a sé, questo è bene ricordarlo sempre a tutti, per evitare che gare di questo tipo siano etichettate prima di essere giocate".

Il miglior realizzatore è Bernardo Musso, con 15 punti ad allacciata (3 rimbalzi e 4 assist), mentre l'ala Wendell Lewis viaggia con 14 punti e quasi 9 rimbalzi totali. L'altro americano è il faro della squadra, Anthony Kendall, con quasi 13 punti a partita, 2 rimbalzi e 3.3 assist. Poi c'è l'ex Forlì Danilo Petrovic, che ha iniziato la stagione con una media di 10 punti a match, infilando il 33% di triple e il 55% di tiri dal pitturato. Chiude il quintetto la guardia Federico Bonacini (8.8 punti e 4 rimbalzi di media). Dalla panchina portano il loro contributo i giovanissimi Nicola Giordano (play), Vittorio Bartoli (ala) e Ivan Onojaife (centro), affian- cati dall’esordiente ’98 Pietro Bocconcel- li. Completano il roster i giovani del vivaio giallorosso Giovannelli, Galletti e Laghi.