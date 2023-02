Unieuro 2.015, contro San Severo sarà la "Festa dei settori giovanili"

In occasione del match di domenica alle 18 della Pallacanestro Forlì 2.015 contro la Cestistica San Severo, sugli spalti ci saranno diverse realtà che si occupano di pallacanestro giovanile nel territorio forlivese e non solo. Sarà infatti la "Festa dei settori giovanili". Prima della partita, sfileranno sul parquet dell’Unieuro Arena i ragazzi del settore giovanile biancorosso e, con loro, i rappresentanti di Aics Basket Forlì, Junior Basket Cà Ossi e Gaetano Scirea Bertinoro, le squadre con le quali la Pallacanestro 2.015 collabora per tutto quello che riguarda l’attività giovanile. Ma non è tutto, perché sugli spalti dell’Unieuro Arena saranno presenti anche altre società romagnole, come il Basket 2005 Cesena, Pol. Cesenatico e Cruseri Basket ’92.