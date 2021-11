Unieuro 2.015, dopo Scafati c'è il derby contro Ferrara: biglietti in vendita nella sede della società

Dopo il successo di domenica scorsa contro Scafati, la Pallacanestro Forlì 2.015 sarà di scena in trasferta domenica alle 17 contro la Top Secret Ferrara, con palla a due al Mf Palace alle 17 per esigenze televisive. Mercoledì parte la prevendita, con i biglietti che potranno essere acquistati nella sede della Pieffe 2.015 (viale Filippo Corridoni, 10), mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12:30 ed eccezionalmente sabato mattina dalle 9 alle 11. In ufficio bisognerà indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale. I biglietti non verranno consegnati al momento dell’acquisto, ma dovranno essere ritirati il giorno della partita all’ingresso riservato ai tifosi biancorossi. L’accesso al palazzetto è consentito esclusivamente con green pass valido. Questi i prezzi: gradinata 17 euro (ridotto over 65 e under 18 15 euro), tribuna 25 euro (ridotto 20 euro).

I tifosi potranno assistere alla partita anche sul canale MS Sport (canale 54 del digitale terrestre), MS Channel (canale 814, per abbonati). La telecronaca sarà di Matteo Gandini, mentre il commento tecnico di Paolo Lepore. In Emilia Romagna il canale MS Sport è visibile sulla frequenza LCN 219 (Tivusat, canale 54). I canali di Mediasport Group operano già con la codifica Mpeg4, essendo già attivato lo switch sul nuovo standard di diffusione del segnale digitale terrestre, in anticipo sull’obbligo di Legge.

Quando le emittenti dovranno spegnere le frequenze a 700Mhz (abbandonando la codifica Mpeg2), che andranno in possesso degli operatori di telecomunicazione per attivare le frequenze 5G. Lo switch può richiedere necessarie operazioni di risintonizzazione degli apparati di ricezione. A seguito della chiusura di alcuni Mux (abbreviazione di Multiplex, la tecnica usata per trasmettere i segnali del digitale terrestre), in Emilia Romagna Ms Sport ha trasferito il proprio segnale su TeleSanterno. Per ogni ulteriore informazione, consultare il sito www.otgtv.it, selezionare la vostra regione di residenza e scegliere uno dei MUX che trovate indicati per la ricezione.