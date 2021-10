Unieuro 2.015 e partite in casa, l'organizzazione degli accessi al Palafiera: tre ingressi

La Pallacanestro Forlì 2.015 rende noto l'organizzazione degli accessi al Palafiera in vista delle prossime gare casalinghe. Per gli abbonati e possessori dei biglietti "parterre" viene confermato l’accesso previsto domenica scorsa e nelle passate stagioni, con l'ingresso dalle porte dell'ingresso "parterre", lato via Punta di Ferro.

Per gli abbonati e possessori del tagliando "settore verde" cambia la porta di accesso rispetto agli anni scorsi: l'entrerà avverrà salendo le scale poste alla destra dell'"ingresso parterre", sempre sul lato di via Punta di Ferro.

Per gli abbonati e possessori del biglietto "settore giallo" viene confermato l’accesso previsto domenica scorsa e nelle passate stagioni, cioè salendo le scale poste alla sinistra dell’ingresso parterre sempre sul lato di via Punta di Ferro.