Unieuro 2.015, è sbarcata a Forlì la stella americana Kalin Lucas

E' sbarcato a Forlì Kalin Lucas, la stella americana della Pallacanestro Forlì 2.015. Partito da Istanbul, Lucas è atterrato venerdì pomeriggio all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Accolto dal club manager Andrea Bertini e dal team manager Tobia Collina, ha raggiunto Forlì per cominciare ufficialmente la sua nuova avventura con i colori biancorossi. "Sono entusiasta per questa nuova avventura e voglio ringraziare Dio per avermi dato l’opportunità di fare ciò che amo, cioè giocare a basket - erano state le prime parole da giocatore forlivese dell'americano -. Sono emozionato e pronto a raggiungere e conoscere i miei compagni, per fare tutto quello che servirà per aiutare la squadra ad ottenere i successi, fare gruppo e trovare la giusta chimica, che è quello di cui c’è bisogno. Ai tifosi prometto che lavorerò duro, dando sempre il 100% in campo e sono veramente molto motivato per vincere".

Play-guardia di 185 centimetri per 88 chiliogrammi, Lucas è nato a Detroit il 24 maggio 1989. Nel suo percorso professionale ha toccato anche l’Nba, ha giocato diversi anni in G-League, ed in Europa ha giocato in Eurolega ed in Eurocup. Dopo i quattro anni nel prestigioso College di Michigan State tra il 2007 ed il 2011 (migliorando le cifre personali anno dopo anno, fino ad arrivare ai 17.1 punti di media a partita, tirando con il 39% da tre, nel 2010/2011), nella stagione 2011/2012 arriva in Europa, ai greci dell’Olympiacos, con i quali gioca anche in Eurolega (5.45 punti di media in 9 partite). La tappa successiva del suo percorso è il Banvit, squadra turca con la quale disputa l’Eurocup (13 di media a partita in Europa, 8.9 di media in campionato), prima del ritorno negli Stati Uniti dove, tra il 2013 ed il 2015, gioca agli Iowa Energy (D-League), viaggiando rispettivamente a 15.1 e 19.3 punti di media a partita in due stagioni: sono cifre che gli valgono la chiamata dei Memphis Grizzlies con i quali scende in campo in una gara nel campionato Nba.

Nel 2015 torna in Turchia per vestire la maglia del Ted Ankara (15.1 punti e 4.7 assist di media), e poi è di nuovo D -League ancora tra Iowa Energy (17.0 di media) ed Erie BayHawks (18.6 di media, tirando con il 40.5% da tre). Nel 2017/2018 gioca all’Hapoel Gerusalemme in Israele, tornando a disputare l’Eurocup (8.2 punti di media a partita tra campionato israeliano e coppa europea), e poi in G-League, questa volta con le maglie di Stockton Kings (21.9 di media e 39.7% da tre punti) e Grand Rapids Drive (20.9 punti ed il 44.9% da tre), con l’intermezzo di una nuova esperienza NBA scendendo in campo con i Detroit Pistons. Il ritorno in Europa è alla Stella Rossa Belgrado (presenze anche in Eurolega), e poi Israele: Ironi Nahariya (21.1 di media e 41.3% da tre) e Maccabi Haifa (14.5 di media), per poi vestire la maglia del Gigantes de Carolina (18.7 punti e 9.3 assist di media a partita a Porto Rico). Prima del suo arrivo a Forlì, Kalin ha iniziato la stagione 2021/2022 ancora nel campionato turco, con il Merkezefendi Denizl dove ha chiuso a 14.2 punti e 5.3 assist per gara.