Unieuro 2.015, ecco i prezzi dei singoli biglietti per le partite di casa

In vista della prima gara casalinga di campionato contro la Ristopro Fabriano (domenica 10 ottobre, alle 18), Pallacanestro 2.015 comunica i prezzi dei singoli tagliandi

È prevista per venerdì la chiusura della campagna abbonamenti "Back To Live". Questi i prezzi: 130 euro "settore giallo", 225 euro curva numerata (settore verde), 275 euro centrale numerato (settore verde), 350 euro parterre low cost e 620 parterre gold. In vista della prima gara casalinga di campionato contro la Ristopro Fabriano (domenica 10 ottobre, alle 18), Pallacanestro 2.015 comunica i prezzi dei singoli tagliandi, che saranno acquistabili da martedì: 13 euro terzo anello, 20 euro curva numerata, 25 euro centrale numerato, 30 euro parterre low cost e 60 euro parterre gold. I biglietti saranno acquistabili online, oppure nei negozi del circuito VivaTicket, o presso i rivenditori autorizzati dalla Società, che saranno comunicati nei prossimi giorni. Il giorno della partita, la biglietteria dell’Unieuro Arena rimarrà chiusaPer qualsiasi informazione è possibile chiamare lo 0543/1753333 o scrivere una mail all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it