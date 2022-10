Unieuro 2.015, gli abbonati diventano 1500. Ma la società rilancia: "Obiettivo 1600"

A poche ore dal derby contro l'OraSì Ravenna, la Pallacanestro Forlì 2.015 raggiunge quota 1.500 abbonati. Un numero accolto "con gioia, entusiasmo e grande riconoscenza verso i nostri tifosi" dalla società di via Corridoni, "anche rispetto al periodo storico che si sta vivendo: ma la passione verso i biancorossi è viva e tangibile, e data anche nel raggiungimento di questo obiettivo". E ora la Pieffe alza l'asticella e si pone un nuovo obiettivo: arrivare a quota 1.600. "Con i ragazzi che stanno facendo così bene in campo, noi ci crediamo", è l'urlo di incitamento. La campagna abbonamenti è ancora aperta e lo sarà fino al termine del girone di andata: dopo ogni partita casalinga, dal prezzo dell'abbonamento verrà scalato il rateo del numero delle gare già disputate All’Unieuro Arena. Per qualsiasi informazione è possibile mandare una mail a info@pallacanestroforli2015.it, chiamare lo 0543/17533333 negli orari di apertura o consultare il sito www.pallacanestroforli2015.it/abbonamenti-2022-23/.