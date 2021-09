Unieuro 2.015, il cuore dei tifosi: la seconda fase della campagna abbonamenti sfiora il sold out

Si è chiusa mercoledì pomeriggio la “Fase 2” della campagna abbonamenti "Back To Live" dedicata ai “vecchi abbonati” nel parterre nella stagione 2019/2020. In questi giorni, i posti a disposizione nel nuovo “Parterre Gold” e nel “Parterre Low Cost” sono stati quasi interamente esauriti, con la società che "ringrazia di cuori tutti coloro che hanno sottoscritto la tessera stagionale per il campionato".

Giovedì parte la “Fase 3” dedicata ai vecchi abbonati nel “Settore Verde” e nel “Settore Giallo”, che potranno scegliere il posto fino al 25 settembre compreso. Gli abbonamenti si possono sottoscrivere esclusivamente in ufficio (Viale Corridoni, 10, Forlì), che sarà aperto dalle 9.alle 15 e dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì, e dalle 9. alle 13 il sabato.

Al termine del periodo stabilito per la sottoscrizione degli abbonamenti (fissato per il primo ottobre), sarà possibile acquistare i titoli di ingresso solamente tramite biglietteria e non sarà possibile acquistare biglietti in posti adiacenti. Per qualsiasi informazione, potete scrivere all’indirizzo mail info@pallacanestroforli2015.it, oppure chiamare lo 0543/1753333 negli orari di apertura dell’ufficio.