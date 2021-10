Unieuro 2.015, il derby del 21 novembre contro Ferrara sarà trasmesso anche in diretta tv

La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato la programmazione televisiva del mese di novembre della Serie A2 Old Wild West sulle piattaforme di Mediasport Group, il digitale terrestre delle frequenze MS Sport, ed il satellite di MS Channel sul bouquet Sky (canale 814, per abbonati) e su quello di TivuSat (canale 54, in chiaro). Per quanto riguarda la Pallacanestro Forlì, verrà trasmesso il derby emiliano-romagnolo di domenica 21 novembre che si disputerà alle 17 al MF Palace di Ferrara contro la Top Secret. La telecronaca sarà di Matteo Gandini, mentre il commento tecnico di Paolo Lepore. In Emilia Romagna il canale MS Sport è visibile sulla frequenza LCN 219 (Tivusat, canale 54). I canali di Mediasport Group operano già con la codifica Mpeg4, essendo già attivato lo switch sul nuovo standard di diffusione del segnale digitale terrestre, in anticipo sull’obbligo di Legge.

Quando le emittenti dovranno spegnere le frequenze a 700Mhz (abbandonando la codifica Mpeg2), che andranno in possesso degli operatori di telecomunicazione per attivare le frequenze 5G. Lo switch può richiedere necessarie operazioni di risintonizzazione degli apparati di ricezione. A seguito della chiusura di alcuni Mux (abbreviazione di Multiplex, la tecnica usata per trasmettere i segnali del digitale terrestre), in Emilia Romagna Ms Sport ha trasferito il proprio segnale su TeleSanterno. Per ogni ulteriore informazione, consultare il sito www.otgtv.it, selezionare la vostra regione di residenza e scegliere uno dei MUX che trovate indicati per la ricezione.